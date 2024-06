Gewichtsverlust durch Abnehmspritze? Jetzt spricht Danni Büchner Klartext!

Mallorca - Mehr als 20 Kilo hat Danni Büchner (46) in den vergangenen Monaten abgenommen. Doch wie ist ihr diese Verwandlung gelungen?

Im Interview mit RTL redete die Fünffach-Mama jetzt Tacheles und stellte klar: "Tatsächlich habe ich davon gehört und es gab immer mal Situationen, wo ich dachte: 'Okay, probiere ich das oder nicht?' Dann habe ich aber in meinem Freundeskreis Menschen gesehen, die es genommen haben und denen es wirklich sehr, sehr schlecht ging und da war es bei mir vorbei."

Danni sehe auf dem Foto deutlich "gealtert und eingefallen" aus und sei kaum wiederzuerkennen, urteilten viele Follower und spekulierten, woher ihr plötzlicher Gewichtsverlust wohl komme. Hat der Reality-Star etwa doch zur bei vielen Promis derzeit so beliebten Abnehmspritze gegriffen?

Viel Sport und eine strenge Diät - so lautet angeblich Dannis Geheimrezept für ihren Abnehmerfolg , mit dem die TV-Auswanderin im vergangenen Jahr ihre Instagram-Community verblüfft hatte.

Sie habe die Situation als kritisch empfunden, als man am Brustbein und an den Rippen ihrer Mutter irgendwann schon die Knochen gesehen habe und ihr Gesicht immer dünner geworden sei, gestand Dannis älteste Tochter Joelina (25) im Interview.



Nun könne sie nur hoffen, dass ihre Mutter keine Krankheit entwickle und sich in ihrem neuen Körper auch tatsächlich wohlfühle, so die 25-Jährige.

Und genau das scheint Danni Büchner zu tun: "Ich finde mich gerade so ganz gut", versicherte der Reality-Star - und nur darauf kommt es ja am Ende an.