Danni Büchner hat extrem abgenommen: Ihre Kinder machen sich schon Sorgen!

Danni Büchner (45) hat 15 Kilo abgenommen. © Montage: Screenshot/Instagram/dannibuechner

Danni Büchner hat ihren Look in den vergangenen Jahren immer wieder verändert. Doch so schlank wie momentan hat sich die fünffache Mama ihren Fans wohl noch nie präsentiert.

Wie die Witwe von Jens Büchner (†49) im VIPstagram-Talk verriet, zeigt ihre Waage statt der ehemals gut 77 Kilo inzwischen nur noch knapp 62 Kilo an - dank einer strengen Diät und eiserner Disziplin.

"Ich habe schon letztes Jahr angefangen und auf Schweinefleisch und Süßkram verzichtet", enthüllte Danni ihr Abnehm-Geheimnis. Irgendwann habe ihr Magen sich dann einfach daran gewöhnt, weniger zu essen.

Zum ersten Mal wiege sie jetzt wieder so wenig wie vor ihrer ersten Schwangerschaft: "Das ist ja schon 23 Jahre her", erinnerte sich die Reality-TV-Bekanntheit zurück und freute sich, endlich wieder in Kleidergröße M zu passen.



Denn trotz des Verzichts und der Selbstbeherrschung ist die 45-Jährige mehr als happy mit ihrem "neuen" Körper: "Ich liebe es, schlank zu sein!"