Darum war "Notruf Hafenkante" für Rhea Harder-Vennewald ein doppelter Glücksgriff
Hamburg - Wer hätte das gedacht? Schauspielerin Rhea Harder-Vennewald (50) gehört in der ZDF-Serie "Notruf Hafenkante" seit knapp 20 Jahren zum festen Inventar. Bei dem Job lernte sie nicht nur ihren Mann kennen, sondern erfüllte sich auch einen kleinen Traum.
Im Interview mit Bunte verriet die 50-Jährige, dass sie früher sogar einmal als Polizistin arbeiten wollte. "Ich finde den Beruf sehr beeindruckend. Du musst vieles können: Fit sein, tolerant, sehr geduldig und diplomatisch", zählte Harder-Vennewald auf. "Manchmal auch nachsichtig und vor allem musst du immer wieder eine Lage richtig einordnen, sie analysieren, um Betroffene aber auch deine Kollegen und dich selbst zu schützen."
Vor dieser Bandbreite ziehe die Schauspielerin den Hut, das könne man nicht oft genug würdigen.
Sie selbst darf zumindest bei "Notruf Hafenkante" die Uniform überziehen. Dort, wo sie auch ihren Mann Jörg (44) kennenlernte. "Das ist ein großes Geschenk, ihn als meinen Mann an meiner Seite zu haben", gestand sie. "Wir sind ehrlich miteinander, nehmen uns Zeit für uns als Paar, auch wenn es manchmal recht schwierig ist und wir auch Phasen haben, in denen wir uns wenig sehen, weil wir so viel mit unseren Jobs zu tun haben."
Doch dann würden sie sich einfach gegenseitig Bilder oder Nachrichten schicken, um den jeweils anderen an seinem Leben teilhaben zu lassen.
Diesen Rat hat Schauspielerin Rhea Harder-Vennewald an ihre Kinder
Gemeinsam haben sie auch zwei Kinder, Bruno und Leni-Ava, die mittlerweile Teenager sind. Der Haussegen hängt aber nur selten schief. "Es ist sehr harmonisch bei uns zu Hause und wenn mal jemand schlechte Laune hat, dann macht ein anderer einen Witz und es ist schon ein bisschen besser, oder wir lassen uns einfach mal in Ruhe", erklärte Harder-Vennewald.
Ihr ältester Sohn Moritz ist hingegen schon flügge geworden und lebt in Berlin. "Wir sind mega stolz auf ihn", berichtete sie. Als Baby hatte er in "Berlin, Berlin" sogar schon einmal Serienluft geschnuppert. In ihre Fußstapfen wird er aber wohl nicht treten.
"Das ist nicht so sein Ding", bestätigte die Schauspielerin. "Aber er hat Spaß am Sprechen. Er hat mal für eine Doku etwas eingelesen und auch schon bei einem Hörspiel eine kleine Szene gesprochen."
Generell rät die 50-Jährige ihren Kindern offen für etwas Neues zu sein, aber auch den Blick auf das Wesentliche zu richten. "Seid achtsam mit euch, anderen und der Umwelt. Was sie euch gibt, hält euch am Leben, was ihr zu geben bereit seid, kommt zu euch zurück", so Harder-Vennewald.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa