Darum war "Notruf Hafenkante" für Rhea Harder-Vennewald ein doppelter Glücksgriff

Hamburg - Wer hätte das gedacht? Schauspielerin Rhea Harder-Vennewald (50) gehört in der ZDF-Serie " Notruf Hafenkante " seit knapp 20 Jahren zum festen Inventar. Bei dem Job lernte sie nicht nur ihren Mann kennen, sondern erfüllte sich auch einen kleinen Traum.

Schauspielerin Rhea Harder-Vennewald (50) lernte ihren Mann Jörg (44) bei den Dreharbeiten von "Notruf Hafenkante" lernen. © Christian Charisius/dpa

Im Interview mit Bunte verriet die 50-Jährige, dass sie früher sogar einmal als Polizistin arbeiten wollte. "Ich finde den Beruf sehr beeindruckend. Du musst vieles können: Fit sein, tolerant, sehr geduldig und diplomatisch", zählte Harder-Vennewald auf. "Manchmal auch nachsichtig und vor allem musst du immer wieder eine Lage richtig einordnen, sie analysieren, um Betroffene aber auch deine Kollegen und dich selbst zu schützen."

Vor dieser Bandbreite ziehe die Schauspielerin den Hut, das könne man nicht oft genug würdigen.

Sie selbst darf zumindest bei "Notruf Hafenkante" die Uniform überziehen. Dort, wo sie auch ihren Mann Jörg (44) kennenlernte. "Das ist ein großes Geschenk, ihn als meinen Mann an meiner Seite zu haben", gestand sie. "Wir sind ehrlich miteinander, nehmen uns Zeit für uns als Paar, auch wenn es manchmal recht schwierig ist und wir auch Phasen haben, in denen wir uns wenig sehen, weil wir so viel mit unseren Jobs zu tun haben."

Doch dann würden sie sich einfach gegenseitig Bilder oder Nachrichten schicken, um den jeweils anderen an seinem Leben teilhaben zu lassen.