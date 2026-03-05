Emma Watson glücklich verliebt?
London/Mexiko-Stadt - Wer hat sie denn verzaubert?! Emma Watson (35) scheint glücklich verliebt zu sein. Die Harry-Potter-Darstellerin wurde turtelnd am Flughafen gesichtet.
Sie knutschte den mexikanischen Milliarden-Erbe Gonzalo Hevia Baillères, wie Bilder, die dem "People"-Magazin vorliegen, zeigten.
Die ersten Liebesgerüchte um die Schauspielerin und den Unternehmer gab es bereits Ende 2025.
Laut dem Nachrichtenportal "Quién" wurde das Paar damals im französischen Nobel-Skigebiet Courchevel gesichtet.
Wenig später machten sie noch Urlaub in Punta Mita an der mexikanischen Pazifikküste. Offiziell bestätigt haben die beiden ihre Beziehung bisher nicht.
Titelfoto: IMAGO/ABACAPRESS