Emma Watson glücklich verliebt?

London/Mexiko-Stadt - Wer hat sie denn verzaubert?! Emma Watson (35) scheint glücklich verliebt zu sein. Die Harry-Potter-Darstellerin wurde turtelnd am Flughafen gesichtet.

Emma Watson (35) hat offenbar einen neuen Mann an ihrer Seite. © IMAGO/ABACAPRESS

Sie knutschte den mexikanischen Milliarden-Erbe Gonzalo Hevia Baillères, wie Bilder, die dem "People"-Magazin vorliegen, zeigten.

Die ersten Liebesgerüchte um die Schauspielerin und den Unternehmer gab es bereits Ende 2025.

Laut dem Nachrichtenportal "Quién" wurde das Paar damals im französischen Nobel-Skigebiet Courchevel gesichtet.