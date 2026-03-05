Emma Watson glücklich verliebt?

Emma Watson scheint glücklich in Milliarden-Erbe Gonzalo Hevia Baillères verliebt zu sein.

London/Mexiko-Stadt - Wer hat sie denn verzaubert?! Emma Watson (35) scheint glücklich verliebt zu sein. Die Harry-Potter-Darstellerin wurde turtelnd am Flughafen gesichtet.

Emma Watson (35) hat offenbar einen neuen Mann an ihrer Seite.  © IMAGO/ABACAPRESS

Sie knutschte den mexikanischen Milliarden-Erbe Gonzalo Hevia Baillères, wie Bilder, die dem "People"-Magazin vorliegen, zeigten.

Die ersten Liebesgerüchte um die Schauspielerin und den Unternehmer gab es bereits Ende 2025.

Laut dem Nachrichtenportal "Quién" wurde das Paar damals im französischen Nobel-Skigebiet Courchevel gesichtet.

Wenig später machten sie noch Urlaub in Punta Mita an der mexikanischen Pazifikküste. Offiziell bestätigt haben die beiden ihre Beziehung bisher nicht.

