Folge des Iran-Kriegs: Sohn von "Höhle der Löwen"-Star muss durch Wüste fliehen

Hannover/Dubai - Die Angst war groß! " Höhle der Löwen "-Star Carsten Maschmeyer (66) hat in den vergangenen Tagen um seinen Sohn Marcel (36) sowie dessen Frau Marie (32) und seine Enkelin Malia (1) gebangt. Die Familie war wenige Tage vor dem Ausbruch des Krieges im Iran nach Dubai gereist. Es folgte eine abenteuerliche Flucht.

Unternehmer und "Höhle der Löwen"-Star Carsten Maschmeyer (66) hatte große Angst um seinen Sohn und dessen Familie. © Caroline Seidel/dpa

"Die drei haben nach einem sehr kalten Winter in Deutschland einfach zu ihrem Hochzeitstag gesagt: 'Wir fliegen eine Woche nach Dubai'", erklärte Carsten Maschmeyer in der ARD-Talkshow "maischberger".

Dort hatte sein Sohn gemeinsam mit seiner Frau und seiner Tochter zunächst noch den Jahrestag feierlich begangen, doch kurz darauf folgte der Schock.

"Aber dann hat es ja im wahrsten Sinne des Wortes geknallt", so Maschmeyer senior, der zahlreiche Videos von vor Ort erhielt. Die Sorgen wuchsen.

"Wir haben dann gesagt, sie müssen da unbedingt weg", machte der 66-Jährige deutlich. "Dann sind sie selbst auf die kluge Idee gekommen, in den Oman zu reisen." Der werde von den Nachbarstaaten am wenigsten angegriffen, weil sich dort keine US-Militärbasen befinden würden.

Die dreiköpfige Familie machte sich von Dubai also mit dem Auto auf den Weg an die omanische Grenze und beantragte parallel ein Sofort-Visum. Doch es gab ein Problem. "Sie durften nicht mit dem Leihwagen weiter in den Oman fahren. Deshalb mussten sie zwei Kilometer mit Baby und vollem Gepäck durch die Wüste laufen", so der Unternehmer.