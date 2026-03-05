Folge des Iran-Kriegs: Sohn von "Höhle der Löwen"-Star muss durch Wüste fliehen
Hannover/Dubai - Die Angst war groß! "Höhle der Löwen"-Star Carsten Maschmeyer (66) hat in den vergangenen Tagen um seinen Sohn Marcel (36) sowie dessen Frau Marie (32) und seine Enkelin Malia (1) gebangt. Die Familie war wenige Tage vor dem Ausbruch des Krieges im Iran nach Dubai gereist. Es folgte eine abenteuerliche Flucht.
"Die drei haben nach einem sehr kalten Winter in Deutschland einfach zu ihrem Hochzeitstag gesagt: 'Wir fliegen eine Woche nach Dubai'", erklärte Carsten Maschmeyer in der ARD-Talkshow "maischberger".
Dort hatte sein Sohn gemeinsam mit seiner Frau und seiner Tochter zunächst noch den Jahrestag feierlich begangen, doch kurz darauf folgte der Schock.
"Aber dann hat es ja im wahrsten Sinne des Wortes geknallt", so Maschmeyer senior, der zahlreiche Videos von vor Ort erhielt. Die Sorgen wuchsen.
"Wir haben dann gesagt, sie müssen da unbedingt weg", machte der 66-Jährige deutlich. "Dann sind sie selbst auf die kluge Idee gekommen, in den Oman zu reisen." Der werde von den Nachbarstaaten am wenigsten angegriffen, weil sich dort keine US-Militärbasen befinden würden.
Die dreiköpfige Familie machte sich von Dubai also mit dem Auto auf den Weg an die omanische Grenze und beantragte parallel ein Sofort-Visum. Doch es gab ein Problem. "Sie durften nicht mit dem Leihwagen weiter in den Oman fahren. Deshalb mussten sie zwei Kilometer mit Baby und vollem Gepäck durch die Wüste laufen", so der Unternehmer.
Carsten Maschmeyer organisiert Flug für Familie seines Sohnes aus Krisengebiet
Maschmeyer selbst versuchte aus Deutschland aus über sein Netzwerk einen Flug für seinen Sohn und Co. zu buchen. "Letztlich haben wir sie dann am Dienstag um 16.30 Uhr aus dem Oman herausbekommen. Der Jet hatte noch elf freie Plätze", führte er aus.
Die Kosten dafür lagen nach seinen Angaben bei rund 10.000 Euro pro Person, doch das spielte für ihn keine Rolle.
"Ich habe mich erst mal gefreut, dass die wieder heile alle da sind. Bei so einem kleinen Kind kommen natürlich sofort die Opa-Gefühle auf", gestand er.
Zuhause angekommen, folgte ein kleines Krisengespräch: "Ich denke, dass sie in Zukunft sehr genau schauen werden, wo sie hinfliegen", machte Maschmeyer deutlich.
