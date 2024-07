Das Baby ist da: Sabin Tambrea ist zum ersten Mal Vater geworden!

Seit der Hochzeit im Jahr 2018 lebt das Paar in Berlin .

Beide sind durch mehrere herausragende Rollen in verschiedenen Film-und Fernsehproduktionen bekannt. Eine große Zuschauerzahl erreichte der 39-Jährige mit seinen Rollen in der "Ku'damm"-Filmreihe und "Babylon Berlin". Seine Partnerin steht, seit sie 11 Jahre alt ist, vor der Kamera und war Teil in über 75 Filmen und Serien.

Zuletzt waren beide gemeinsam in der Fernsehserie "Deutsches Haus" zu sehen.