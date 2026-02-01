 873

Supermodel-Ex besoffen verhaftet: Sollte Alkohol seinen Kummer lindern?

Adan Banuelos und Supermodel Bella Hadid sollen sich getrennt haben. Ein paar Tage danach wurde der Profi-Cowboy betrunken in Texas festgenommen.

Von Marcus Scholz

Texas (USA) - Mit Trennungen geht jeder anders um. Während sich manche in den eigenen vier Wänden verkriechen, gehen andere wiederum auf die Piste, greifen womöglich sogar zum Alkohol. Zu letzterer Sorte zählt offenbar auch Adan Banuelos (36), Ex von Supermodel Bella Hadid (29).

Adan Banuelos (36) musste nach seiner Eskapade mit aufs Polizeirevier kommen.
Adan Banuelos (36) musste nach seiner Eskapade mit aufs Polizeirevier kommen.  © Parker County Sheriff’s Office

Anfang dieser Woche machte das Gerücht die Runde, dass sich der "Victoria's Secret"-Engel und der Profi-Cowboy getrennt haben sollen.

Was zum Liebes-Aus geführt - und wer wen abgesattelt hat, ist bislang nicht bekannt. Sowohl Hadid als auch Banuelos äußerten sich (noch) nicht öffentlich.

Allerdings scheinen beide unterschiedlich mit dem Ende ihrer Romanze umzugehen. Während die 29 Jahre alte US-Amerikanerin versucht, "positiv zu bleiben" und sich mit Arbeit und der Gesellschaft von Freunden abzulenken, hat Banuelos offenbar zur Flasche gegriffen.

Chance genutzt: NFL-Star meldet sich nach Sydney Sweeneys Liebes-Gesuch
Promis & Stars Chance genutzt: NFL-Star meldet sich nach Sydney Sweeneys Liebes-Gesuch

Laut einem Bericht von People sei der 36-Jährige am 31. Januar besoffen festgenommen worden. In einem Polizeibericht finde sich demnach die Anschuldigung "Trunkenheit in der Öffentlichkeit" wieder. Banuelos musste mit aufs Revier. Wie viel Promille er unter dem Cowboy-Hut hatte, ist nicht bekannt. Gegen Zahlung einer Kaution von läppischen 386 US-Dollars (rund 326 Euro) durfte der Profi-Reiter noch am selben Tag nach Hause gehen.

Supermodel Isabella Khair "Bella" Hadid (29) ist wieder Single.
Supermodel Isabella Khair "Bella" Hadid (29) ist wieder Single.  © Scott A Garfitt/Invision/dpa

Profi-Cowboy Adan Banuelos zeigte sich schon wieder bei der Arbeit

Bella Hadid (29) und Adan Banuelos (36) sollen sich getrennt haben.
Bella Hadid (29) und Adan Banuelos (36) sollen sich getrennt haben.  © Instagram/Screenshot/ab_performancehorses

Banuelos schweigt aktuell zu seinem alkoholischen Fehltritt. Noch am Samstag postete er derweil Videos von sich auf seinem Instagram-Account, die ihn bei der Arbeit hoch zu Ross zeigen.

Supermodel Bella Hadid (60,9 Millionen Follower allein bei Instagram) und der Cowboy starteten Ihre Beziehung im Oktober 2023.

In der britischen Vogue schwärmte die 29-Jährige damals stolz von ihrem neuen Lover, nachdem Banuelos als jüngster Cowboy mit mexikanischen Wurzeln in die Hall of Fame der Reitsport-Vereinigung "National Cutting Horse Association" aufgenommen wurde.

Tragischer Verlust: Snoop Doggs Enkeltochter mit nur zehn Monaten gestorben
Promis & Stars Tragischer Verlust: Snoop Doggs Enkeltochter mit nur zehn Monaten gestorben

Jetzt scheint die Schwärmerei ein Ende zu haben.

Titelfoto: Montage: Parker County Sheriff’s Office, Scott A Garfitt/Invision/dpa

Mehr zum Thema Promis & Stars: