Supermodel-Ex besoffen verhaftet: Sollte Alkohol seinen Kummer lindern?
Texas (USA) - Mit Trennungen geht jeder anders um. Während sich manche in den eigenen vier Wänden verkriechen, gehen andere wiederum auf die Piste, greifen womöglich sogar zum Alkohol. Zu letzterer Sorte zählt offenbar auch Adan Banuelos (36), Ex von Supermodel Bella Hadid (29).
Anfang dieser Woche machte das Gerücht die Runde, dass sich der "Victoria's Secret"-Engel und der Profi-Cowboy getrennt haben sollen.
Was zum Liebes-Aus geführt - und wer wen abgesattelt hat, ist bislang nicht bekannt. Sowohl Hadid als auch Banuelos äußerten sich (noch) nicht öffentlich.
Allerdings scheinen beide unterschiedlich mit dem Ende ihrer Romanze umzugehen. Während die 29 Jahre alte US-Amerikanerin versucht, "positiv zu bleiben" und sich mit Arbeit und der Gesellschaft von Freunden abzulenken, hat Banuelos offenbar zur Flasche gegriffen.
Laut einem Bericht von People sei der 36-Jährige am 31. Januar besoffen festgenommen worden. In einem Polizeibericht finde sich demnach die Anschuldigung "Trunkenheit in der Öffentlichkeit" wieder. Banuelos musste mit aufs Revier. Wie viel Promille er unter dem Cowboy-Hut hatte, ist nicht bekannt. Gegen Zahlung einer Kaution von läppischen 386 US-Dollars (rund 326 Euro) durfte der Profi-Reiter noch am selben Tag nach Hause gehen.
Profi-Cowboy Adan Banuelos zeigte sich schon wieder bei der Arbeit
Banuelos schweigt aktuell zu seinem alkoholischen Fehltritt. Noch am Samstag postete er derweil Videos von sich auf seinem Instagram-Account, die ihn bei der Arbeit hoch zu Ross zeigen.
Supermodel Bella Hadid (60,9 Millionen Follower allein bei Instagram) und der Cowboy starteten Ihre Beziehung im Oktober 2023.
In der britischen Vogue schwärmte die 29-Jährige damals stolz von ihrem neuen Lover, nachdem Banuelos als jüngster Cowboy mit mexikanischen Wurzeln in die Hall of Fame der Reitsport-Vereinigung "National Cutting Horse Association" aufgenommen wurde.
Jetzt scheint die Schwärmerei ein Ende zu haben.
