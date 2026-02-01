Supermodel-Ex besoffen verhaftet: Sollte Alkohol seinen Kummer lindern?

Texas (USA) - Mit Trennungen geht jeder anders um. Während sich manche in den eigenen vier Wänden verkriechen, gehen andere wiederum auf die Piste, greifen womöglich sogar zum Alkohol. Zu letzterer Sorte zählt offenbar auch Adan Banuelos (36), Ex von Supermodel Bella Hadid (29).

Adan Banuelos (36) musste nach seiner Eskapade mit aufs Polizeirevier kommen. © Parker County Sheriff’s Office

Anfang dieser Woche machte das Gerücht die Runde, dass sich der "Victoria's Secret"-Engel und der Profi-Cowboy getrennt haben sollen.

Was zum Liebes-Aus geführt - und wer wen abgesattelt hat, ist bislang nicht bekannt. Sowohl Hadid als auch Banuelos äußerten sich (noch) nicht öffentlich.

Allerdings scheinen beide unterschiedlich mit dem Ende ihrer Romanze umzugehen. Während die 29 Jahre alte US-Amerikanerin versucht, "positiv zu bleiben" und sich mit Arbeit und der Gesellschaft von Freunden abzulenken, hat Banuelos offenbar zur Flasche gegriffen.

Laut einem Bericht von People sei der 36-Jährige am 31. Januar besoffen festgenommen worden. In einem Polizeibericht finde sich demnach die Anschuldigung "Trunkenheit in der Öffentlichkeit" wieder. Banuelos musste mit aufs Revier. Wie viel Promille er unter dem Cowboy-Hut hatte, ist nicht bekannt. Gegen Zahlung einer Kaution von läppischen 386 US-Dollars (rund 326 Euro) durfte der Profi-Reiter noch am selben Tag nach Hause gehen.