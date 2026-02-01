Endgültiger Bruch mit seiner Familie: Plant Brooklyn Beckham ein Enthüllungsbuch?

Der Familienzoff im Hause Beckham nimmt kein Ende: Plant Brooklyn Peltz Beckham jetzt etwa ein Enthüllungsbuch über seine Eltern David und Victoria?

Von Franka Wolf

London/Montecito - Der Familienzoff im Hause Beckham nimmt kein Ende: Müssen David (50) und Victoria (51) nun vor dem nächsten Schritt ihres ältesten Sprösslings zittern?

Bringt Brooklyn Beckham (26) bald noch mehr pikante Details über seine Familie ans Licht?
Bringt Brooklyn Beckham (26) bald noch mehr pikante Details über seine Familie ans Licht?  © picture alliance / Evan Agostini/Invision/AP | Evan Agostini

Auch wenn der ehemalige Fußballprofi und das Ex-Spice-Girl ihrem abtrünnigen Sohn längst die Hand gereicht haben sollen, scheint eine Versöhnung bei dem berühmten Familien-Clan in immer weitere Ferne zu rücken.

Nachdem Brooklyn (26) bei Instagram kürzlich öffentlich gegen seine Eltern geschossen hatte, zeigte er auch an ihrem Friedensangebot unter der Voraussetzung, er möge sich von seiner Ehefrau Nicola Peltz (31) distanzieren, keinerlei Interesse und ließ stattdessen verliebte Pärchen-Fotos mit dem Model auf seinem Kanal für sich sprechen.

Derweil könnte der angehende Koch sogar schon das nächste Manöver gegen seine berühmten Eltern planen. Wie der britische Mirror berichtete, soll Brooklyn an einem Enthüllungsbuch arbeiten und damit auf dem besten Weg sein, bald in die Fußstapfen von Prinz Harry (41) zu treten.

Chance genutzt: NFL-Star meldet sich nach Sydney Sweeneys Liebes-Gesuch
Promis & Stars Chance genutzt: NFL-Star meldet sich nach Sydney Sweeneys Liebes-Gesuch

Demnach soll Brooklyns und Nicolas jüngstes Urlaubsziel, die San Ysidro Ranch in Montecito, einen subtilen Hinweis auf genau dieses Vorhaben liefern.

Denn: Exakt an diesem Ort hatte auch Prinz Harry vor drei Jahren ein verhängnisvolles Interview gegeben und seine skandalträchtigen Memoiren veröffentlicht, was sein Verhältnis zur königlichen Familie nachhaltig zerstörte.

Brooklyn Peltz Beckham (26) und seine Ehefrau Nicola Peltz (31) gaben sich 2022 das Jawort.
Brooklyn Peltz Beckham (26) und seine Ehefrau Nicola Peltz (31) gaben sich 2022 das Jawort.  © picture alliance / Vianney Le Caer/Invision/AP | Vianney Le Caer

Will Brooklyn Beckham in die Fußstapfen von Prinz Harry treten?

David (50) und Victoria (51) Beckham wollen sich mit ihrem Sohn versöhnen.
David (50) und Victoria (51) Beckham wollen sich mit ihrem Sohn versöhnen.  © picture alliance/dpa/PA Wire | Ian West

Insider vermuten deshalb, dass auch der Beckham-Spross bald seine Autobiografie veröffentlichen könnte, um noch mehr pikante Details über das Leben im Hause Beckham auszupacken.

Berichten zufolge soll derselbe Verlag, der auch Prinz Harrys Skandal-Buch "Spare" herausgebracht hatte, bereits Kontakt zu Brooklyn aufgenommen haben, um mit ihm über einen möglichen Vertrag zu sprechen.

"Er hat gesehen, wie erfolgreich Harrys Buch war. Derselbe Verlag. Dieselbe Idee, endlich die Wahrheit zu sagen. Das ist kein Zufall", mutmaßte eine Quelle.

"Affe auf Bike" gibt Statement zu OnlyFans ab
Promis & Stars "Affe auf Bike" gibt Statement zu OnlyFans ab

Ob David und Victoria ihren Sohn noch stoppen können ...

Titelfoto: picture alliance / Evan Agostini/Invision/AP | Evan Agostini

Mehr zum Thema Promis & Stars: