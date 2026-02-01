Endgültiger Bruch mit seiner Familie: Plant Brooklyn Beckham ein Enthüllungsbuch?

London/Montecito - Der Familienzoff im Hause Beckham nimmt kein Ende: Müssen David (50) und Victoria (51) nun vor dem nächsten Schritt ihres ältesten Sprösslings zittern?

Bringt Brooklyn Beckham (26) bald noch mehr pikante Details über seine Familie ans Licht? © picture alliance / Evan Agostini/Invision/AP | Evan Agostini

Auch wenn der ehemalige Fußballprofi und das Ex-Spice-Girl ihrem abtrünnigen Sohn längst die Hand gereicht haben sollen, scheint eine Versöhnung bei dem berühmten Familien-Clan in immer weitere Ferne zu rücken.

Nachdem Brooklyn (26) bei Instagram kürzlich öffentlich gegen seine Eltern geschossen hatte, zeigte er auch an ihrem Friedensangebot unter der Voraussetzung, er möge sich von seiner Ehefrau Nicola Peltz (31) distanzieren, keinerlei Interesse und ließ stattdessen verliebte Pärchen-Fotos mit dem Model auf seinem Kanal für sich sprechen.

Derweil könnte der angehende Koch sogar schon das nächste Manöver gegen seine berühmten Eltern planen. Wie der britische Mirror berichtete, soll Brooklyn an einem Enthüllungsbuch arbeiten und damit auf dem besten Weg sein, bald in die Fußstapfen von Prinz Harry (41) zu treten.

Demnach soll Brooklyns und Nicolas jüngstes Urlaubsziel, die San Ysidro Ranch in Montecito, einen subtilen Hinweis auf genau dieses Vorhaben liefern.

Denn: Exakt an diesem Ort hatte auch Prinz Harry vor drei Jahren ein verhängnisvolles Interview gegeben und seine skandalträchtigen Memoiren veröffentlicht, was sein Verhältnis zur königlichen Familie nachhaltig zerstörte.