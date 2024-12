Babybombe geplatzt: Michael Schumacher wird Opa - und Tochter Gina verrät das Geschlecht!

Gina Bethke (27) ist schwanger! © Friso Gentsch/dpa

Vor einigen Wochen hatte die 27-Jährige ihrem Mann Iain Bethke (29) auf dem mallorquinischen Anwesen ihrer Familie das Jawort gegeben - nun schoben die beiden schon die nächsten tollen Neuigkeiten hinterher!

So teilte das Paar am Samstag einen gemeinsamen Beitrag bei Instagram, in dem sie die Babybombe platzen ließen und verrieten ihren Fans im selben Zuge auch das Geschlecht ihres Babys.

"Ungeduldig warten wir auf die Ankunft unseres kleinen Mädchens", schrieb das frisch verheiratete Ehepaar zu einem Bild, auf dem sie ein kleines Pony, umgeben von lauter rosa Luftballons, in Szene gesetzt hatten.

Auf einem weiteren Schnappschuss hatte das Pony dann vor einer kleinen Tafel posiert, auf die Gina und Iain "Mein neuer Reiter kommt im April 2025" geschrieben hatten und damit auch den voraussichtlichen Entbindungstermin offenbarten.

Wie die kleine Erdenbürgerin heißen soll, behielten Gina und Iain bislang aber noch für sich.