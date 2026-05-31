Das gab es noch nie: Metallica schreibt mit Zuschauerrekord in Berlin Geschichte

Berlin - Die US-Metal-Band Metallica hat mit ihrem Konzert im Berliner Olympiastadion Geschichte geschrieben. 94.000 Zuschauer besuchten das Konzert am Samstagabend, wie das Stadion auf Instagram mitteilte.

Im Olympiastadion in Berlin gab Metallica am Samstag ein historisches Konzert. © Sven Hoppe/dpa

Die Band spricht von einem Rekord und der größten Show, die es jemals im Olympiastadion gegeben habe. Zum Vergleich: Bei einem Fußballspiel gibt es in dem Stadion für rund 73.860 Menschen Platz.

Möglich wurde das durch die Bühnenanordnung. Anders als bei anderen Konzerten im Olympiastadion stand die Bühne nicht am Marathon-Tor, sondern mittig, somit konnten alle Tribünenplätze genutzt werden.

Die Bühne war als Ring angeordnet: Fans, die viel Geld für Karten in der Mitte bezahlt hatten, kamen bei etwas Glück auch in den Genuss, die Musiker abzuklatschen.

Kurz nach 20 Uhr kamen die vier Musiker auf die Bühne und heizten den beseelten Fans vom ersten Ton an ein. Gut zwei Stunden lang spielten Metallica um Frontmann James Hetfield Titel ihres jüngsten Albums "72 Seasons", aber auch Klassiker wie die Ballade "Nothing Else Matters" sowie am Ende "Enter Sandman" und "Masters of Puppets".