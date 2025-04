Das sagt Sarah Liebich zu den Drogenvorwürfen gegen Ex-Freund Nico Legat

Gleichzeitig betont Sarah aber auch, dass sie hoffe, ihr Ex-Freund würde die schwere Zeit mithilfe seiner neuen Freundin, Nina Kristin (42), hinter sich lassen können. "Sollte es wirklich so sein, hoffe ich, Nina kann ihm ein gutes Umfeld bieten und ihm helfen", betont die Blondine.

"Wenn man sein Hautbild sieht und seine Augen gesehen hat, wie glasig sie sind. Er lebt sein Leben, mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen", gab sich der 56-Jährige am Montag zunächst zugeknöpft, ehe er die Bombe platzen ließ: "Er soll die Drogen sein lassen, die er nimmt. Ich weiß es zu 1000 Prozent, ich habe es schwarz auf weiß!"

Nico Legat (27) hat sich in der Öffentlichkeit schon so manchen Fauxpas geleistet. © Instagram/nico.legat (Screenshot)

In der Vergangenheit war Sarah vor allem damit aufgefallen, dass sie nach dem Beziehungs-Aus kaum ein gutes Haar an ihrem Ex und dessen Vater gelassen hatte - insbesondere die teils misogynen Sprüche der Legat-Männer sind ihr dabei ein Dorn im Auge.

So soll Thorsten seinen Sohn etwa einst beim Familienfrühstück in ihrem Beisein gefragt haben, wann er denn endlich mal wieder mit einer anderen Frau in die Kiste springen würde.

Und auch eine Aussage bei "Das große Promi-Büßen" brachte Sarah ganz gehörig auf die Palme. Dort meinte Thorsten nämlich über ein Wochenende, das Nico und Sarah zusammen verbracht hatten, abfällig: "Da hat's ihm die Alte wahrscheinlich richtig besorgt".

Sarah konterte ihrerseits auf Social Media: "Was für eine respektlose Aussage von dem ach so Frauen akzeptierenden und Frauen liebenden Thorsten - da hat er kurz sein richtiges Gesicht gezeigt!"