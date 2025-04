"Soll die Drogen sein lassen": Heftige Vorwürfe von Thorsten Legat in Richtung seines Sohnes

Nico Legat (26) sieht sich veranlasst, Stellung zu beziehen. © Instagram/nico.legat (Screenshot)

Weitere Details wolle er nicht preisgeben, allerdings mache er sich als Vater große Sorgen.

Aber was sagt sein Sprössling dazu? "Zu den jüngsten öffentlichen Äußerungen meines Vaters sehe ich mich veranlasst, klar Stellung zu beziehen", erklärt er auf Anfrage des Kölner Privatsenders.

Er halte es für äußerst bedauerlich, dass er sich dazu entschieden habe, persönliche und familiäre Konflikte in der Öffentlichkeit auszutragen.

"Es ist mir wichtig zu betonen, dass mein Vater selbst Teil jener Umstände ist, die zu meiner Entscheidung geführt haben, das elterliche Zuhause zu verlassen", teilt er zudem mit.

Öffentliche Vorwürfe in dieser Form entbehren nicht nur der Fairness, sondern sie würden auch die Verantwortung zur Selbstreflexion vernachlässigen, die seiner Meinung nach insbesondere im familiären Kontext erforderlich wäre.

"Ich bestreite nicht, dass ich persönliche Herausforderungen zu bewältigen hatte – dazu gehören auch Erfahrungen mit Drogen, die ich in einer schwierigen Lebensphase gemacht habe. Ich arbeite aktiv und eigenverantwortlich an meiner Stabilisierung und Weiterentwicklung. Es steht jedoch niemandem zu, mich in der Öffentlichkeit als 'Junkie' oder auf andere diffamierende Weise zu bezeichnen", so Nico abschließend.