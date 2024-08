Das verdient Calvin Kleinen mit "Temptation Island", "KDRS" und Co.

Köln - Mit seiner offenen und direkten Art hat sich Calvin Kleinen (32) inzwischen zu einer waschechten Ikone in der deutschen Reality-Szene gemausert. Das spiegelt sich inzwischen auch auf seinem Konto wider.

Im Gegenteil: Für Calvin war die Teilnahme am Fernseh-Treuetest der Startschuss einer extrem erfolgreichen Laufbahn, die im vergangenen Sommer mit dem Gewinn bei " Kampf der Realitystars " sogar einen vorläufigen Höhepunkt erreichte.

Doch anders als viele andere TV-Fremdgeher wurde der 32-Jährige nicht geächtet und in Schimpf und Schande vom Hof gejagt.

Bei "Kampf der Realitystars" konnte sich Calvin Kleinen im vergangenen Sommer den Sieg holen. © RTLZWEI

"Es geht dann schon in einen satten fünfstelligen Bereich rein", verrät sein Onkel und Manager Al Krott gegenüber RTL.

Allerdings würde sich die Gage für seinen Neffen auch danach richten, wie groß das jeweilige Format ist und "ob es linear übertragen oder gestreamt wird", berichtet Krott.

Doch was macht Calvin mit der ganzen Kohle? Natürlich investieren - in Immobilien, Goldketten und sein neustes Projekt: Rap-Musik für den Ballermann. Und auch damit hat er Erfolg, wie ein Blick auf die Zahlen zeigt. So sammelte sein Song "Finale", den er zur Fußball-Europameisterschaft 2024 veröffentlicht hat, bereits über 2,7 Millionen Aufrufe allein bei Spotify.

Ein Meilenstein, über den sich Calvin extrem freut. Immerhin kennt der 32-Jährige auch die Schattenseiten des Lebens. "Ich war ein richtiger Pleitegeier. Ich will da nicht mehr zurück. Ich will nicht mehr pleite sein", betont er.