Das wäre eine Polit-Sensation: Hape Kerkeling bald neuer Bundespräsident? "Ich schließe nichts mehr aus"
Köln/Berlin - Sorgt Entertainer Hape Kerkeling (61) schon bald für einen sagenhaften Polit-Hammer? Offenbar fordert genau das ein Teil der Bevölkerung!
Mehrere Jahrzehnte steht der Erschaffer von "Horst Schlämmer" bereits vor der Kamera, hat im Laufe seiner Karriere unzählige Preise eingeheimst und ein Millionen-Publikum begeistert.
Künftig könnte dem 61-Jährigen aber eine noch größere Aufgabe zuteilwerden.
Eine Online-Petition von "WeAct" schlägt Hape Kerkeling ein halbes Jahr vor der Wahl als nächsten Bundespräsidenten vor!
Für den aktuellen Amtsinhaber - Frank-Walter Steinmeier (70) - ist nach zwei Amtszeiten nämlich Schluss, ein Neuer oder eine Neue muss her. Im Talk mit RTL stellt Hape Kerkeling eine sensationelle Kandidatur sogar in den Bereich des Möglichen.
"Vor zehn Jahren hätte ich Ihnen gesagt: 'Nein, das ist nicht möglich!' Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen nach all dem, was in der Welt geschieht, und wenn ich mir angucke, wer so an der Spitze von Nationen steht: Ich schließe nichts mehr aus."
Stellt sich Hape Kerkeling zur Wahl des Bundespräsidenten auf?
Adressiert ist die laufende Petition an sämtliche Fraktionsvorsitzenden im Deutschen Bundestag.
Die darin enthaltende Forderung: Alle demokratischen Parteien des höchsten politischen Hauses in Deutschland sollen Hape Kerkeling als überparteilichen Kandidaten für die Wahl am 30. Januar 2027 ernennen.
"Deutschland braucht an der Spitze keine Parteitaktik, sondern eine Persönlichkeit, die unser Land würdig repräsentiert und gesellschaftlichen Zusammenhalt stiftet. Der Bundespräsident ist das lebendige Symbol unseres Staates – er muss die Herzen der Menschen erreichen und gleichzeitig eine moralische Instanz sein", heißt es in der Petition.
Dass sich Entertainment und Politik nicht ausschließen, hat die Präsidentschaftswahl von Wolodymyr Selenskyj 2019 in der Ukraine gezeigt. Der 48-Jährige war vor seinem Amt als ukrainischer Präsident als Schauspieler, Komiker und Moderator aktiv - und sogar in Russland beliebt.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa