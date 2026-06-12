Das wäre eine Polit-Sensation: Hape Kerkeling bald neuer Bundespräsident? "Ich schließe nichts mehr aus"

Köln/Berlin - Sorgt Entertainer Hape Kerkeling (61) schon bald für einen sagenhaften Polit-Hammer? Offenbar fordert genau das ein Teil der Bevölkerung!

Hape Kerkeling gilt als absoluter Publikumsliebling in Deutschland. Vertritt er das Land schon bald auf der internationalen Polit-Bühne? © Elisa Schu/dpa

Mehrere Jahrzehnte steht der Erschaffer von "Horst Schlämmer" bereits vor der Kamera, hat im Laufe seiner Karriere unzählige Preise eingeheimst und ein Millionen-Publikum begeistert.

Künftig könnte dem 61-Jährigen aber eine noch größere Aufgabe zuteilwerden.

Eine Online-Petition von "WeAct" schlägt Hape Kerkeling ein halbes Jahr vor der Wahl als nächsten Bundespräsidenten vor!

Für den aktuellen Amtsinhaber - Frank-Walter Steinmeier (70) - ist nach zwei Amtszeiten nämlich Schluss, ein Neuer oder eine Neue muss her. Im Talk mit RTL stellt Hape Kerkeling eine sensationelle Kandidatur sogar in den Bereich des Möglichen.

"Vor zehn Jahren hätte ich Ihnen gesagt: 'Nein, das ist nicht möglich!' Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen nach all dem, was in der Welt geschieht, und wenn ich mir angucke, wer so an der Spitze von Nationen steht: Ich schließe nichts mehr aus."