Neue Sorgen um TV-Auswanderer: Thommy Schmelz wieder im Krankenhaus

Palma de Mallorca (Spanien) - Erneut keine guten Nachrichten von Kult-Auswanderer Thommy Schmelz: Der 54-Jährige ist wieder im Krankenhaus gelandet. Seine Frau schildert jetzt, wie ernst die Lage ist.

TV-Auswanderer Thommy Schmelz (54) liegt erneut im Krankenhaus. © Bildmontage: Instagram/thommyschmelz (Screenshots)

"Das Wasser ist wieder so doll angestiegen und Thommy bekommt kaum Luft", erklärt Kathrin Mermi-Schmelz (58) in einem Instagram-Beitrag am Montag.

Da auch die Nieren des "Goodbye Deutschland"-Stars nicht mehr richtig arbeiten, hätten die Ärzte entschieden, Thommy wieder stationär aufzunehmen. Jetzt werde damit begonnen, die überschüssige Flüssigkeit abzuziehen.

Dabei seien die beiden lediglich in der Klinik gewesen, um einen Termin beim Internisten für Verdauungsmedizin wahrnehmen zu wollen.

Vor Ort sei jedoch schnell klar geworden, dass der Zustand ihres Liebsten sehr kritisch sei, denn das Wasser drücke auf die Lunge des 54-Jährigen, was dafür sorge, dass ihm das Atmen deutlich schwerer falle.

Deshalb sei es nun die Entscheidung der Mediziner, nicht nur die Flüssigkeit zu entfernen, sondern auch Thommys Nierenfunktion zu stabilisieren.