Star-DJ Felix Jaehn nach CSD-Anschlag schockiert: "Ich war ganz in der Nähe"

Hamburg/Berlin - Nach dem Anschlag beim Christopher Street Day (CSD) in Berlin mit einer Toten und etlichen Verletzten sitzt der Schock weiterhin tief. Auch Star-DJ Felix Jaehn (31) zeigte sich tief betroffen.

Star-DJ Felix Jaehn (31) hat sich nach dem CSD-Anschlag in Berlin auf Instagram tief betroffen gezeigt. © Instagram/felixjaehn

"Ich war auch in Berlin, ich war auch demonstrieren und ganz in der Nähe und dementsprechend sehr betroffen und schockiert von diesem Angriff auf unsere Community, auf unsere Sicherheit, unsere Freiheit", verdeutlichte der Musiker in einem Video auf seinem Instagram-Kanal.

Er sei in Gedanken bei allen Opfern, allen Angehörigen und allen Zeugen dieser "grausamen Tat", verdeutlichte Jaehn, der sich 2024 als non-binär geoutet hatte und sich seitdem selbst privat nur noch "Fee" nennt.

Die Tat sei aufs Schärfste zu verurteilen, betonte der DJ - ehe er ergänzte: "Gleichzeitig möchte ich auch entschieden zurückweisen und verurteilen, dass einige Stimmen diese grausame Tat und die Trauer einer Community jetzt nutzen wollen, um Hass gegen eine andere Community zu schüren."

In der Gesellschaft gebe es demnach "kein Platz für Islamophobie", unterstrich der 31-Jährige. Hintergrund: Der mutmaßliche Täter Abdul B. (†21) war dem islamistischen Spektrum zugeordnet worden, was mancherorts für islamfeindliche Reaktionen gesorgt hatte.