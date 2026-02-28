Überraschung im Hause Schumacher: David heiratet langjährige Freundin - Mama Cora ausgeladen
Salzburg (Österreich) - Überraschung im Hause Schumacher: David (24), Sohn von Ralf (50) und Cora Schumacher (49) hat still und heimlich geheiratet - allerdings ohne seine Mutter!
Wie "Bild" erfahren haben will, soll die Hochzeits-Zeremonie mit Rennfahrer-Freundin Vivien Keszthelyi (25) in Salzburg stattgefunden haben. Demnach seien nur engste Freunde und wenige Familienmitglieder eingeladen gewesen.
Mama Cora sei hingegen unerwünscht gewesen. Die ehemalige "Dschungelcamp"-Teilnehmerin soll sogar erst durch Bild von der Trauung erfahren haben.
Schon seit der Scheidung der 49-Jährigen und dem heutigen Sky-Experten im Jahr 2015 ist das Verhältnis zu ihrem Sohn nicht mehr intakt.
Der Streit ging so weit, dass der Rennfahrer im Oktober 2024 gnadenlos mit seiner Mutter abgerechnet hatte.
"Meine Mutter hat leider - schon seit ich denken kann - mentale Probleme, wie man in ihren eigenen sozialen und sonstigen Medien verfolgen kann, mit Ups und Downs", ließ David damals wissen.
Cora Schumacher schickt ihrem Sohn eine Unterlassungsaufforderung
Anschließend nannte der heute 24-Jährige noch konkrete Beispiele und berichtete zudem noch von einer Drohung: "Als sich meine Eltern 2015 scheiden ließen, wurde mir von meiner Mutter gedroht, dass, wenn ich nicht mit ihr zusammenleben würde, sie mir meinen Lebenstraum zerstören würde."
Später habe er seiner Mutter dann mehrmals die Chance gegeben, sich mit ihr wieder zu versöhnen. "Leider hat es nie geklappt", bedauerte David.
Die Aussagen des Neffen von Formel-1-Rekordchampion Michael Schumacher (57) kamen aber nicht gut bei Cora an.
Sie reagierte auf Davids Statement mit eigener Darstellung auf Social Media und schickte ihrem Sprössling eine Unterlassungsaufforderung.
Anscheinend haben die beiden ihre Diskrepanzen immer noch nicht ausgeräumt. Das kaputte Verhältnis scheint wohl nicht mehr zu kitten zu sein, was man daran sieht, dass Cora nicht der Hochzeit beiwohnen durfte.
