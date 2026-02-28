"Bauer sucht Frau"-Star Josef von Narumol getrennt: "Vermisse sie sehr"
Pittenhart/Köln - Landwirt Josef (65) und seine Frau Narumol (60) gelten als beliebtestes Paar von "Bauer sucht Frau". Jetzt haben sich die beiden getrennt - vorerst.
Denn Narumol befindet sich seit Anfang Januar in ihrer Heimat Thailand - allerdings ohne Ticket zurück.
"Ich vermisse sie sehr. Und ich hoffe, dass es nicht mehr so lange dauert, bis sie wieder nach Hause kommt", gibt der Bayer in "Das neue Blatt" zu.
Während seine Liebste in Asien weilt, kümmert sich der 65-Jährige um Haus und Hof. Hilfe erhält er dabei von Stieftochter Jenny (26), die sich aktuell von den Prüfungen ihres Agrarwirtschaftsstudiums in der Heimat erhole.
Auch Tochter Jorafina (14) packt mit an, muss aber tagsüber noch zur Schule.
"Ich komme gut allein zurecht. Aber ich bin froh, dass die Mädels mich unterstützen", verrät Josef.
"Bauer sucht Frau"-Star Josef verrät, warum Ehefrau Narumol in Asien ist
Wann genau Narumol wieder nach Deutschland kommt, ist noch nicht klar. Sicher ist aber, dass kein Streit hinter der Trennung steckt.
"Meine Frau hat für ein Reality-Format gedreht und stand fürs 'Traumschiff' vor der Kamera", gibt der 65-jährige "Bauer sucht Frau"-Star preis.
Gerne hätte Josef sie begleitet, doch das sei nicht möglich gewesen, da sich irgendjemand und den modernen Stall mit 80 Tieren kümmern müsse.
Die Landwirtschaft ist das Leben des 65-Jährigen, weshalb er auch noch nicht an die Rente denke.
Doch eins ist ihm bereits klar: Den Ruhestand will er später in aller Ruhe mit seiner Ehefrau Narumol genießen.
"Wir haben ein wunderbares Leben. Auch wenn wir manchmal um unser Glück kämpfen müssen", lässt die TV-Bekanntheit wissen.
Kennen- und lieben gelernt hatten sich die beiden 2009 in der fünften Ausgabe der beliebten RTL-Kuppelshow. Nur ein Jahr später gaben sie sich in Oberbayern das Jawort, welches bis heute Bestand hat.
