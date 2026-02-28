 1.034

"Let's Dance"-Moderatorin überrascht: So sieht Victoria Swarovski nicht mehr aus

Seit 2018 moderiert Victoria Swarovski "Let's Dance". Ihr Markenzeichen waren dabei stets ihre blonden Haare - doch diese sind jetzt Geschichte.

Von Florian Fischer

Köln - Seit 2018 moderiert Victoria Swarovski (32) an der Seite von Daniel Hartwich (47) "Let's Dance". Ihr Markenzeichen waren dabei stets ihre blonden Haare - doch diese sind jetzt Geschichte.

Victoria Swarovski (32) war bei "Let's Dance" erstmals mit brünettem Haar zu sehen.
Victoria Swarovski (32) war bei "Let's Dance" erstmals mit brünettem Haar zu sehen.

Wer sich die Kennenlernshow der 19. Staffel am Freitagabend angesehen hat, der dürfte überrascht gewesen sein. Denn die Österreicherin führte nicht mit blonder Mähne durch die Sendung, sondern mit einer neuen brünetten Frisur.

"Anfangs war es schon ungewohnt", gibt die 32-Jährige im Gespräch mit "Bild" zu.

Zuvor hatte sie sich die Haare noch nie gefärbt. "Der Wechsel von meinem natürlichen Blond war schon heftig – aber genau das wollte ich ja", verdeutlicht Victoria.

Der erste Anblick sei für die Freundin des Red-Bull-Erben Mark Mateschitz (33) schon heftig gewesen. Sie habe sich auch gefragt, wer die Person im Spiegel sei.

"Ich mochte es aber sofort – vor allen Dingen, wie sehr meine blauen Augen jetzt noch mehr leuchten durch den Kontrast", findet Victoria.

Und auch ihrem Lebensgefährten sowie ihrem Umfeld gefalle die neue Haarfarbe. "Der ein oder andere musste zweimal hinschauen – aber jetzt haben sich alle mittlerweile dran gewöhnt", erklärt die Österreicherin.

Das ist der Grund für die neue Haarfarbe bei "Let's Dance"-Moderatorin Victoria Swarovski

Die Österreicherin ist mit dem Red-Bull-Erben Mark Mateschitz (33) zusammen.
Die Österreicherin ist mit dem Red-Bull-Erben Mark Mateschitz (33) zusammen.

Es gibt aber auch einen bestimmten Grund für den neuen Look! Gemeinsam mit ihrer Mutter Alexandra dürfe die 32-Jährige für eine Garnier-Kampagne vor der Kamera stehen.

"Sie haben einfach gefragt, ob meine Mama nicht Lust hätte, mitzumachen. Mutter-Tochter-Kampagnen sind ja gerade im Trend", weiß Victoria.

Und sie habe auch keine große Überzeugungsarbeit leisten müssen. Denn nachdem sie ihre Mutter gefragt hatte, habe sie sofort ja gesagt.

In den kommenden Wochen wird die Moderatorin also mit brünettem Haar bei "Let's Dance" zu sehen sein - mit einer Ausnahme. Am 15. Mai führt nicht die Swarovski-Erbin, sondern Laura Wontorra (37) durch die Sendung.

Grund für den kurzzeitigen Moderatorinnen-Wechsel ist Victorias ESC-Job, die 32-Jährige wird nämlich am 16. Mai den diesjährigen Eurovision Song Contest in Wien moderieren und bekommt den Abend davor frei.

