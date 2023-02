Davina Geiss (19) blamiert sich bei Luxus-Dinner, Fans sticheln: "Abitur als Lottogewinn"

Beim Versuch, eine Speisekarte vorzulesen, stolpert Davina Geiss gehörig über die deutsche Sprache. Die Fans sind schockiert, zeigen aber auch Verständnis.

Von Frederick Rook

Bratislava (Slowakei) - Auweia, was war denn da los? Beim Versuch, ihrem Vater eine Speisekarte vorzulesen, stolpert Davina Geiss (19) gehörig über die deutsche Sprache. Die Fans sind schockiert, zeigen aber auch Verständnis!

Davina Geiss (19) ist die älteste Tochter von Multimillionär Robert Geiss (59) und seiner Ehefrau Carmen Geiss (57). Die 19-Jährige lebt in Monaco. © Instagram/the_real_davina_geiss (Screenshots, Bildmontage) Im Rahmen ihrer TV-Doku "Die Geissens" ist die Millionärsfamilie noch immer in der Slowakei unterwegs, um sich einen Eindruck von Land und Leuten zu verschaffen. Dabei stehen wie immer Action und kulinarische Genüsse im Vordergrund. In einem von RTLZWEI auf Instagram geteilten Vorschau-Clip zu den neuen Folgen steht Davina plötzlich vor einer ganz speziellen Herausforderung: eine Speisekarte in deutscher Sprache! "Ziegenkäse? Esse ich nicht!", kommentiert die 19-Jährige den ersten Menüpunkt noch gekonnt, bevor auch schon die erste Hürde auf sie wartet. Davina kündigt "eine hausgemachte Gänsebärpasette" an. Bitte was? Papa Robert Geiss (59) grätscht in bester Oberlehrer-Manie dazwischen: "Das heißt Pastete, nicht Pasette!" Alles klar. Davina Geiss Davina Geiss raubt ihren Fans bei TikTok den Verstand: "Traumfrau" Auch danach stammelt sich die Millionärstochter in einem nur schwer verständlichen Kauderwelsch durch die aufgelisteten Köstlichkeiten. Unter anderem werden noch ein Tiroler-Brötchen gefüllt mit Selchfleisch sowie gedünstetes Sauerkraut und gebratener Lammkamm serviert. Dazu gibt es "Brimsenknödelnockelen", wie Davina ihrem Vater weismachen will. Gemeint waren aber "Bröselnockerl". Danke, Robert!

Davina Geiss kämpft mit den Tücken einer deutschsprachigen Speisekarte

Fans rätseln, wie Millionärstochter ihr Abitur bestehen konnte

Die 19-jährige Millionärstochter besuchte jahrelang eine exorbitant teure Privatschule im Fürstentum Monaco. © Instagram/the_real_davina_geiss (Screenshots, Bildmontage) Nachdem sich seine Älteste auch noch mehr schlecht als recht durch den Nachtisch gestottert hat, weiß der 59-jährige Autoliebhaber, was mit den Speisen zu tun ist: "Das kannste alles zusammen in den Mixer geben und trinken!" Wohl bekomm's. In der Kommentarspalte unter dem Beitrag zerreißen sich die Fans derweil gehörig das Maul über die schlechten Deutschkenntnisse der gebürtigen Monegassin. "Wie ist Davina bitte durchs Abitur gekommen?" oder "Abitur als Lottogewinn?", fragen sich gleich mehrere User. Dabei besuchte die hübsche Brünette jahrelang eine exorbitant teure Privatschule im Fürstentum. "Schwerpunkt war wohl nicht Sprachen", so der scherzhafte Erklärungsversuch eines Fans. Davina Geiss Davina Geiss' Fans machen sich über Outfit lustig: "Seit wann trägt man den Vorhang seiner Oma?" Doch ist die Kritik überhaupt berechtigt? Einige Follower nehmen den TV-Star in Schutz und verweisen darauf, dass Davina in Monaco geboren sei und in der Schule lediglich auf Englisch und Französisch unterrichtet wurde.

Automarken in "Geissens"-Kreisen wichtiger als perfektes Deutsch

"Dass man da Deutsch nicht perfekt lesen kann, ist jetzt kein Weltuntergang", so eine Supporterin. Es stünden zudem auch keine Alltagsbegriffe auf der Speisekarte. Ein anderer Fan brachte es schließlich auf den Punkt: "Zum Glück sind Automarken wie BMW, Audi, Lambo oder Rolls-Royce einfacher zu lesen!" In den Kreisen, in denen "Die Geissens" verkehren, ist dies definitiv nützlicher als perfektes Deutsch.