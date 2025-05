Wegen Davina! Carmen Geiss überglücklich: "Geschenk, das alles verändert"

Robert (61) und Carmen (60, M.) Geiss freuen sich über den 22. Geburtstag von Töchterchen Davina. © Instagram/CarmenGeiss

Süße 22 Jahre ist die Monegassin an diesem Freitag geworden, was von ihrer berühmten Familie natürlich gebührend gefeiert wird. So richtete Mama Carmen nicht nur persönliche Glückwünsche an Davina, sondern ließ sich auch öffentlich zu einem rührenden Instagram-Beitrag hinreißen, in dem sie auf die vergangenen 22 Jahre zurückblickte.

"Wir stehen hier, Seite an Seite, voller Liebe, voller Stolz… und oft auch mit Tränen in den Augen, wenn wir an deinen Weg denken", schrieb Carmen zu einem Foto, auf dem sie und Göttergatte Robert Geiss (61) an der Seite ihrer ältesten Tochter zu sehen waren.

Bevor Davina nämlich das Licht der Welt erblickt hatte, waren Robert und Carmen bekanntlich durch eine sehr schwere Zeit gegangen: Neun Fehlgeburten und eine Eileiterschwangerschaft erlitt die "Jetset"-Interpretin, ehe sie mit der heute 22-Jährigen schwanger wurde. Die Hoffnung auf ein Kind hatten Robert und Carmen damals schon beinahe aufgegeben.

"Du bist unser größtes Wunder. [...] Du hast gekämpft, bevor du überhaupt das Licht der Welt erblickt hast. [...] Du warst und bist ein Geschenk, das alles verändert hat", erinnerte sich die 60-Jährige daher zurück.