Erotik pur! Davina Geiss versext Fans im ultraknappen Leo-String-Bikini, ein Detail stört!

Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Davina Geiss weiß, wie sie ihren Fans einheizen kann. Eine freizügige Foto-Collage in ihrer Instagram-Story zeigt die 20-Jährige lediglich mit einem Leoparden-String-Bikini bekleidet!

Davina Geiss (20) präsentiert sich auf ihrem Instagram-Kanal gerne sexy und selbstbewusst. © Bildmontage: Instagram/davinageiss (Screenshots)

Ihren Kinderschuhen ist die älteste Tochter von Robert Geiss (60) und seiner Frau Carmen (58) längst entwachsen. Die Monegassin strotzt vor Selbstbewusstsein und stellt dies immer wieder mit heißen Aufnahmen auf ihrem Kanal unter Beweis.

Wie sie sich am besten in Szene setzen kann, hat Davina von der Pike auf gelernt. Seit über zehn Jahren steht sie für die RTLZWEI-Familien-Doku "Die Geissens" vor der Kamera. Außerdem war ihre Mutter einst ein erfolgreiches Fitness-Model.

Aktuell weilt die ältere Schwester von Shania Geiss (19) mit ihrer Familie am Geiss'schen Drittwohnsitz in Dubai. Die hohen Temperaturen vor Ort inspirierten Davina jetzt dazu, sich mal wieder jeglichen unnötigen Stoffs zu entledigen.

Das Foto, welches die Mode-Designerin als Collage in ihrer Story mit den Fans teilte, zeigt sie vor einem Rooftop-Pool mit spektakulärer Aussicht auf die Wüstenmetropole. Dabei trägt die 20-Jährige nicht mehr am Leib als einen sexy String-Bikini in Leo-Optik.