Fans aufgepasst: Davina Geiss (22) sorgt mit neuem Geschäftsmodell für Aufsehen!
Monaco - Paukenschlag um Davina Geiss: Die 22-jährige Millionärstochter macht tabula rasa in ihrem Kleiderschrank. Aussortiertes bietet sie im Netz an. Den Fans bietet sich ein Eldorado aus Designerstücken!
Wer bislang "Die Geissens" oder "We Love Monaco" im TV verfolgte und sich beim Anblick von Davinas Outfits und Accessoires dachte: "Wow, wie schön, das hätte ich auch gerne!", dem bietet sich jetzt eine echte Chance - sofern der Kontostand stimmt.
Sowohl auf der Secondhand-Plattform Vinted als auch auf einem neu eröffneten Instagram-Kanal mit dem Namen "Davinas Closet Sale" bietet die gebürtige Monegassin derzeit eine Reihe von Kleidungsstücken und anderen Luxusartikeln an.
"Ich räume meinen Kleiderschrank auf und verkaufe ein paar Sachen", schrieb die älteste Tochter von Unternehmer Robert Geiss (62) in einer Story auf ihrem Hauptaccount. Mit anderen Worten: Davina macht einen modischen Frühjahrsputz.
Fans erhalten auf diese Weise nicht nur exklusive Einblicke in die luxuriöse Garderobe der TV-Bekanntheit. Es bietet sich auch die Möglichkeit, exklusive Designerstücke zu deutlich "günstigeren" Preisen als im normalen Sale zu erwerben.
Davina Geiss mistet aus: Handtasche für 1500 Euro, Hosen für 20 Euro
Was wird verkauft? Eine Valentino-Abendtasche in Braun und Beige mit Glitzereffekt und zwei Trägern sticht besonders hervor. Laut Beschreibung wurde sie nur wenige Male getragen. Für stolze 1500 Euro würde sich Davina von ihr trennen.
Eine Yves-Saint-Laurent Toy Riementasche in Rosa ist bereits für schlappe 650 Euro zu haben. Den Zustand beschreibt die Schwester von Shania Geiss (20) als "sehr gut". Wem der Designer zusagt, dem sticht noch ein weiteres Angebot ins Auge …
Die getragene Yves-Saint-Laurent-Tasche mit Crocodile Print in Cremeweiß mit Silber-Hardware und langer Kette gehört ebenfalls zu den ausgemisteten Objekten aus Davinas Kleiderschrank. Hier liegt der Preis bei 1000 Euro.
Abseits von Handtaschen geht es auf dem Account doch bedeutend erschwinglicher zu. Ein "Leontina"-Kleid des Labels Rat and Boa im Zebra-Print (nie getragen) kostet 170 Euro. Der Einkaufspreis wird mit 195 Pfund (circa 225 Euro) angegeben.
Auf Vinted wird's sogar noch preiswerter: Dort gibt es unter anderem auch diverse Hosen von Davina zu erwerben - für rund 20 Euro. Zwei Handtaschen sind schon für jeweils rund 200 Euro erhältlich.
Titelfoto: Instagram/davinageiss (Screenshot)