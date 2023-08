"Göttin auf zwei Beinen": Davina Geiss bringt Fans im Minikleid um den Verstand!

Davina Geiss (20) macht in nahezu jeder Bekleidung eine tolle Figur. © Bildmontage: Instagram/davinageiss (Screenshots)

Am Zweitwohnsitz der Familie in Saint-Tropez lassen es die 20-Jährige und ihre jüngere Schwester Shania (19) derzeit ordentlich krachen. Beinahe täglich teilt das unzertrennliche Duo via Instagram Eindrücke aus seinem privilegierten Alltag.

Hauptsächlich scheint die Freizeitgestaltung der beiden jungen Frauen aus exquisiten Mahlzeiten, Beachclub-Partys und feurigen Disco-Nächten zu bestehen. Sich für den Social-Media-Kanal gekonnt in Szene zu setzen, zählt natürlich auch dazu.

Und dieses Game beherrscht Davina inzwischen geradezu perfekt. Immer wieder sorgt die gebürtige Monegassin mit heißen Schnappschüssen von sich für Furore im Netz. So auch jetzt.

Diesmal benötigt es allerdings keinen Bikini, um für Stielaugen bei ihren rund 470.000 Followern zu sorgen, sondern lediglich ein ärmelloses blaues Minikleid.