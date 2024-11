Starfriseur Dejan Garz spricht Klartext: Dieses Haarpflege-Produkt ist völlig überbewertet

Hamburg - Er hat knapp eine Million Instagram-Follower: Haarfluencer Dejan Garz (30). Seinen Fans gibt der gelernte Friseurmeister tagtäglich Tipps rund um das Thema Haarpflege. TAG24 hat den Experten zum Interview getroffen und wollte wissen: Welches Produkt ist absolut überbewertet? Was würde er seinen Hatern gerne sagen? Was war der bislang stolzeste Moment seiner Karriere?

Haar-Experte Dejan Garz (30) verriet, welches Haarpflegeprodukt seiner Meinung nach komplett überbewertet wird. © Alice Nägle/TAG24

TAG24: Wie fühlt es sich an, inzwischen eine Million Follower auf Instagram zu haben?

Dejan: Es ist krass zu wissen: Wow, so viele Leute gucken zu. Es meinten auch schon Leute zu mir: Überlege mal, wie viele Stadien du damit füllen kannst. Es ist auf jeden Fall was Besonderes. Ich find das geil!

TAG24: Neben deinen Unterstützern gibt es immer noch Accounts, die deine Arbeit schlechtreden. Was würdest du deinen Hatern gerne sagen?

Dejan: So frech, wie ich gerne wäre, will ich jetzt mal nicht sein (lacht). Für mich sind die eine Million Follower einfach eine Bestätigung, dass jeder, der bislang an meinem Content etwas zu beanstanden hatte, jetzt sieht, dass es wohl nur an der Person selbst und nicht an der breiten Masse lag. Ich meine, so schlecht können meine Tipps ja nicht sein, wenn es eine Million Leute gibt, die dageblieben sind.

TAG24: Was ist der bislang stolzeste Moment deiner bisherigen Karriere als "Vollzeit-Haarfluencer"?

Dejan: Einen speziellen Moment gab es gar nicht. Es gibt vieles, worauf ich stolz bin. Gastauftritte im Frühstücksfernsehen, mein eigener TV-Spot, Events, an denen ich meine Community treffen darf, die Million zu feiern - alles Momente, die einen stolz machen. Ich bin insgesamt einfach sehr stolz auf mich selbst und auf alles, was entstanden ist, was sich entwickelt hat.

TAG24: Eine Influencer-Karriere zu beginnen bedeutet Mut. Welchen Rat würdest du Menschen mitgeben, die an sich zweifeln und ihrer Leidenschaft deshalb nicht nachgehen?

Dejan: Viele Menschen finden leider ganz oft Dinge peinlich und schämen sich. Das finde ich sehr schade. Ich denke immer: Mensch, Leute, schämt euch nicht! Man muss schon in sich vertrauen, dass das, was du sagst, auch gut sein wird und bei den Leuten ankommt. Fangt einfach an! Natürlich ist es anfangs cringe, zum Beispiel in sein Handy zu sprechen, aber erzählt einfach - was euch bewegt, was euch beschäftigt. Einfach machen, schämt euch nicht, haut rein!