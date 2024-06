"Fühlte mich besiegt" - Demi Lovato nach Therapie voller Hoffnung

Demi Lovato (31) war mit 18 Jahren das erste Mal in psychiatrischer Behandlung. © Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Bei einem Event des Zentrums für "Youth Mental Health" spricht die "Heartattack"-Sängerin mit Dr. Charlie Shaffer über ihre Vergangenheit und über ihre stationären psychiatrischen Behandlungen.

In den vergangenen Jahren kämpfe Lovato mit Essstörungen sowie einer Drogensucht und wäre 2018 fast an einer Überdosis verstorben.

Jedes Mal, wenn sie zurück ins Behandlungszentrum oder in die Suchtklinik kam, fühlte sie sich besiegt. Bei der Diskussion mit Shaffer sprach die 31-Jährige ehrlich über ihre Gefühlswelt. "Es fühlte sich so an, als wäre ich am Boden angekommen. Da wusste ich, was zu tun ist. Ich musste mich erholen. Und das habe ich lange Zeit vor mich hergeschoben."

Einen Hoffnungsschimmer fand sie, als sie Spaß an den kleinen Dingen im Leben entdeckte. "Und das war etwas völlig Fremdes für mich: Ich war so gewöhnt daran, keine Hoffnung zu haben", erzählte sie. So half es ihr, mit ihrem Behandlungsteam zu sprechen, Beziehungen aufzubauen oder an Programmen zu arbeiten.