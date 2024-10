Schock für Demi Lovato: Kleine Nichte nach Notkaiserschnitt gestorben

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Traurige Nachrichten rund um Demi Lovato (32): Die "Cool For The Summer"-Sängerin hat ihre kleine Nichte verloren.

Am gestrigen Montag meldete sich nun auch Lovato zu Wort, postete online eine Story, um dem kleinen Mädchen Tribut zu zollen.

"Am Abend des 27. Septembers, nach einem Notkaiserschnitt, haben Ryan und ich unser kleines Mädchen zum ersten und letzten Mal gehalten", schrieb die 22-Jährige schweren Herzens.

Bereits am Samstag machte die kleine Schwester der Musikerin, Madison De La Garza (22), die schrecklichen News auf ihrem Instagram-Account öffentlich.

Matt Winkelmeyer/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

Madison De La Garza (22) und ihr Freund Ryan Mitchell trauern um ihre kleine Tochter Xiomara. © Instagram/Screenshot/maddelagarza

"Ruhe in Frieden, meine wunderschöne, perfekte Nichte Xiomara", so die ehemalige Disney-Schauspielerin. "Ich bin so dankbar, dass ich dich halten durfte. Ich werde für immer deine Tante sein."

Lovatos kleine Schwester und ihr Freund Ryan Mitchell hatten die News rund um De La Garzas Schwangerschaft erst vor knapp zwei Monaten, am 6. September, öffentlich gemacht.

"Oh Ryan, wie sehr ich dich liebe", hatte die 22-Jährige auf Instagram zu einer Bilderreihe von sich mit Babybauch und ihrem Liebsten geteilt. "Danke, dass du all meine Träume wahr machst."

Der geschätzte Entbindungstermin war im Oktober, wie dem Beitrag zu entnehmen ist.