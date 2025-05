Traumhochzeit: US-Star gibt sich das Jawort in romantischer Zeremonie

Demi Lovato (32) und ihr Partner Jordan "Jutes" Lutes (34) haben sich am Wochenende das Jawort gegeben. © Screenshot/Insagram/ ddlovato

Nach dem emotionalen Antrag im Dezember 2023, inklusive Diamantring, folgte nun der Ehering.

Wie Vogue berichtet, fand die Trauung am Wochenende im US-Bundesstaat Kalifornien statt.

Die 32-Jährige trug ein elegantes, perlweißes Brautkleid der Designerin Vivienne Westwood. Die Robe wurde extra für die Sängerin angefertigt, da sie ein großer Fan der Designs ist.

"Als ich überlegte, welchen Kleid-Stil ich tragen möchte, kam ich immer wieder auf Viviennes Designs zurück - besonders wegen der Silhouetten, die die Kurven des Körpers so schön betonen, und wegen ihres Einsatzes von Korsetts", so die "Sorry Not Sorry"-Interpretin.

Bereits im Februar hatte Lovato ein Update zu ihrer Hochzeit gegeben. Passend zum Valentinstag postete sie eine Reihe von Bildern, die sie und ihren jetzigen Mann zeigten - samt weißem Kleid und Anzug.