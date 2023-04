Demi Moore lässt auf Instagram die Hüllen fallen - doch der Fokus liegt auf etwas ganz anderem!

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Demi Moore (60) bewies am Donnerstag wieder einmal aufs Neue, dass 60 Jahre absolut kein Alter sind, um seinen Körper zu verstecken!

Demi Moore (60) ist mächtig stolz auf ihren Körper - und das zu Recht! © Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

In ihrem neuesten Beitrag auf Instagram rekelt sich die "Striptease"-Schauspielerin in einem Leoparden-Print-Bikini auf einer Sonnenliege und setzt dabei ihren durchtrainierten Körper gekonnt in Szene.

Ihr Gesicht wird dabei nicht nur von einer Sonnenbrille verziert, sondern zur Hälfte auch von ihrem kleinen Hund Pilaf verdeckt, der es sich auf der Brust der Promi-Dame gemütlich gemacht hat.

Auf einem weiteren Bild hockt Moore im Sand und hat den Vierbeiner von hinten im Arm. Im Hintergrund sorgen Surfbretter, Sand und Palmen für echtes Urlaubsfeeling.

Auf beiden Bildern wird trotz des wohlgeformten Körpers der Schauspielerin schnell klar: Im Mittelpunkt steht nicht etwa sie, sondern ihre geliebte Fellnase.

Ganz dementsprechend betitelte sie schließlich auch die beiden Schnappschüsse: "Pilaf übernimmt den Strand!"