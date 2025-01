Demi Moores erster Schauspielpreis! Welche Deutschen bei den Golden Globes leer ausgingen

Die 82. Golden Globes wurden verliehen. Deutsche Produktionen gingen leer aus, aber ein Star gewann den ersten Schauspielerpreis ihrer Karriere!

Von Barbara Munker USA - In der Nacht auf Montag fand die 82. Verleihung der Golden Globes in der US-Stadt Los Angeles statt. 27 Trophäen wurden in verschiedenen Film- und Fernseh-Kategorien verliehen.

Demi Moore (62) ist mit dem ersten Schauspielerpreis ihrer Karriere ausgezeichnet worden. © Chris Pizzello/Invision/AP/dpa US-Schauspielerin Demi Moore (62) hat den Golden Globe als beste Hauptdarstellerin in einer Komödie/Musical gewonnen. Die 62-Jährige überzeugte mit ihrer Rolle in dem Horrorfilm "The Substance" der Französin Coralie Fargeat (48). Sie spielt darin eine ältere Schauspielerin, deren Ruhm etwas verblasst ist, und die deswegen ihr jugendliches Aussehen optimieren will. Sichtlich gerührt nahm Moore den Preis entgegen. Seit 45 Jahren arbeite sie als Schauspielerin, aber nun habe sie zum ersten Mal etwas gewonnen, sagte Moore. Promis & Stars Mit 60 Jahren: Techno-Legende verkündet süße Baby-News! Die Filmkomponisten und Musiker Trent Reznor (59) und Atticus Ross (56) haben mit dem Soundtrack des Films "Challengers" den Golden Globe gewonnen. Die deutschen Komponisten Hans Zimmer (67) und Volker Bertelmann (58) gingen hingegen leer aus. Der rumänisch-amerikanische Schauspieler Sebastian Stan (42) hat den Golden Globe als bester Hauptdarsteller in einer Komödie/Musical gewonnen. Der 42-jährige Schauspieler überzeugte mit seiner Rolle in der schwarzen Komödie "A Different Man". Sie handelt von einem Mann mit einem deformierten Gesicht, der sich nach einem Experiment in einen äußerlich attraktiven Mann verwandelt. Anders als erwartet, bringt ihm das kein Glück.

Deutsche Produktion ging leer aus