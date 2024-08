Dennis Schick vom Markt! "Traumfrau gesucht"-Kultstar heiratet hübsche Südamerikanerin

Köln - Nach diversen Liebespleiten hat Dennis Schick (36) in Freundin Liliana endlich sein "lecker Mädsche" gefunden. Seit Freitag sind die beiden offiziell Mann und Frau!

"Ich bin mega happy, dass wir jetzt offiziell Mann und Frau sind", freute sich Dennis im Anschluss an die Trauung im Gespräch mit dem Kölner Privatsender. Offenherzig gab er außerdem zu, im Vorfeld "sehr nervös" gewesen zu sein.

Um den Bund der Ehe zu schließen, wählte Dennis einen fliederfarbenen Anzug. Etwas Schlichtes hätte ohnehin nicht zu dem rheinischen Lebemann gepasst. Liliana stahl ihm in ihrem Meerjungfrauen-Brautkleid mit sexy Ausschnitt dennoch die Show.

Wie RTL berichtet, gaben sich der einstige "Traumfrau gesucht"-Star und die hübsche Argentinierin am frühen Morgen im "Weißen Saal" des Kölner Rathauses das Jawort. Die Trauung fand im engsten Familien- und Freundeskreis statt.

Mithilfe einer Magenbypass-Operation nahm der 36-Jährige vor einigen Jahren satte 100 Kilogramm ab. © Instagram/dennisschick (Screenshot)

Als übergewichtiger "Knuddelbär" mit markanter Lache rannte der 36-Jährige im Rahmen des RTLZWEI-Formats "Traumfrau gesucht" über viele Jahre seinem privaten Glück hinterher. Vergeblich.

Im Sommer 2022 wanderte Dennis schließlich nach Mallorca aus. Kurz darauf trat Liliana in sein Leben. Es war Liebe auf den ersten Blick. Seitdem sind die beiden unzertrennlich. Und mit einem Ring am Finger ist der nächste Schritt bereits in Planung.

Unmittelbar im Anschluss an die Trauung verriet der frühere TV-Star am RTL-Mikrofon: "Wir wünschen uns ein Kind, aber wir setzen uns da nicht unter Druck!". Zunächst wolle er mit seiner Frau die Zeit als Ehepaar genießen.

Für Aufsehen sorgte Dennis in den vergangenen Jahren aber nicht nur mit seiner Lovestory, sondern vor allem mit seiner krassen Body-Transformation. Mithilfe einer Magenbypass-Operation gelang es ihm, unglaubliche 100 Kilogramm abzunehmen.