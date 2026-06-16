Der Krebs ist zurück! Jörg Dahlmann macht Schock-Diagnose öffentlich
Köln/Mallorca - Große Sorgen um Kommentator Jörg Dahlmann (67)! Der ehemalige Dschungelcamper hat zum vierten Mal eine echte Horror-Diagnose gestellt bekommen.
Eigentlich hätte die langjährige Stimme der Bundesliga in diesem Sommer im Robinson Club Camyuva in der Türkei die WM kommentieren sollen - zusammen mit Reporter-Legende Béla Réthy (69).
Allerdings macht dem 67-Jährigen jetzt seine Gesundheit einen drastischen Strich durch die Rechnung.
Jörg Dahlmann kämpft erneut gegen den Krebs!
"Bei mir wurde ein Tumor in der Leber festgestellt", erklärt er gegenüber RTL. Bereits seit längerer Zeit habe er über Schmerzen in den Gallengängen geklagt. In einer Operation sollen dem Auswanderer nun ein Teil der Leber sowie die Galle entfernt werden.
Schon im Dschungelcamp vor eineinhalb Jahren sprach er offen über die Krankheit. "Mein Vater, Großvater und Onkel erkrankten alle mit 44, 40 und 36 Jahren an Darm- oder Magenkrebs und sind daran gestorben.
Jörg Dahlmann spricht offen über Todeswunsch nach Darmkrebs-Diagnose
Dass es Dahlmann jetzt wieder selbst trifft - und das zum vierten Mal - ist für ihn daher nicht allzu überraschend. "Ich habe einen Gen-Fehler. Mir fehlt das Reparatur-Gen bzw. das Gen, das den Körper sich gegen Krebs wehren lässt."
Schon vor mehr als 20 Jahren hatte die TV-Ikone gegen Darmkrebs gekämpft und am Ende gesiegt. Trotzdem spricht der 67-Jährige schonungslos ehrlich über die damalige Zeit und sogar einen Todeswunsch. "Ich wollte sterben. Ich wollte nicht mehr."
Auch von den späteren Diagnosen Hautkrebs und Prostatakrebs erholte sich Dahlmann, ließ sich nicht unterkriegen und kehrte zurück auf die Bildschirme.
Für Dahlmann steht fest: Er besiegt den Krebs zum vierten Mal! "Ich bin erst 67. Ich will auf jeden Fall noch ein paar Jahre leben und das schaffe ich auch."
Titelfoto: IMAGO / Reichwein