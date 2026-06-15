Influencerin sagt: Wer rechts wählt, der wählt "Femizide" und "männliche Suizide"

Mainz - Es sind deutliche Worte! "Wer rechts wählt, wählt potenzielle Femizide und vor allem männliche Suizide", behauptet Politik-Influencerin Anja Heyelmann (34, alias "Frustrierte Alte") in ihrem jüngsten Instagram-Reel.

Als "Frustrierte Alte" engagiert sich Influencerin und Autorin Anja Heyelmann (34) auf Instagram für Feminismus und andere politische Themen. © Screenshot/Instagram/frustrierte.alte

"Da müsst Ihr jetzt nicht gleich ausrasten, das Ganze ist eine Folge von anti-feministischer Haltung", ergänzt die Mainzerin im Anschluss in dem Clip, den sie am Sonntag auf der Foto-Plattform veröffentlichte. Danach geht sie daran, ihre Behauptung entsprechend zu begründen.

"Rechte Politik funktioniert nur über Ungleichheit, und dann ist es egal, ob es die Herkunft ist, die Bildung, der Wohlstand oder halt eben das Geschlecht. Wenn man bei diesen Sachen keine Unterschiede macht, dann ist das nicht rechts", erklärt Heyelmann.

In einer patriarchalen und damit rechten Gesellschaft würde das Leben nach einem "starren Konzept" strukturiert gemäß stereotypen Vorurteilen "gegenüber bestimmten Geschlechtern was sie dürfen und was sie nicht dürfen", heißt es weiter.

"Die Frau in die Küche, ab an den Herd, Kinder kriegen, sich um die Familie kümmern, bloß nicht laut und sauer sein. Männer müssen stark sein, nicht weinen, dürfen sich nicht verletzlich zeigen, sollen die Familie versorgen, wie auch immer das heutzutage mit den Gehältern gehen soll", zählt die Mainzerin auf.

Doch genau diese starre und von festen Rollenbildern geprägte Vorstellung von Gesellschaft erzeuge massive Probleme, denn wenn Menschen von ihren Empfindungen oder Handlungen her gegen diese Rollenbilder verstoßen sollten, so könne dies gefährlich werden.