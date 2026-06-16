Zuckersüßer Clip: RTL-Moderatorin zum zweiten Mal Mutter

Köln - Das nächste Promi -Baby hat das Licht der Welt erblickt. Drei Jahre nach der Geburt ihres Sohnes sind Laura Papendick und Alexander Hindersmann (beide 37) erneut Eltern geworden.

RTL-Moderatorin Laura Papendick und der ehemalige "Bachelorette"-Kandidat Alexander Hindersmann (beide 37) sind erneut Eltern geworden. © Bildmontage: Instagram/laurapapendick (Screenshots)

Erst im Februar hatte die blonde TV-Moderatorin ihre zweite Schwangerschaft öffentlich gemacht. "Es ist ein großes Geschenk, noch einmal Nachwuchs zu bekommen, und wir können es kaum erwarten, bald zu viert zu sein", erklärte sie damals.

Jetzt können sie ihr Wunder in den Armen halten. "Endlich bist du da. Wir haben so lange auf dich gewartet und uns auf dich gefreut", schreibt Alex zu einem Instagram-Video, in dem die kleine Familie liebevoll die winzigen Füßchen des Säuglings hält und streichelt.

Dass sie erneut einen Jungen erwarten, hatte das Promi-Paar bereits vor einigen Wochen verraten. Weiter heißt es unter dem Post: "Wir sind einfach stolz, dankbar und überglücklich."

Der ehemalige Bachelorette-Kandidat beschreibt die vergangenen Wochen und Monate als "emotionale Achterbahnfahrt", die jetzt hinter der Familie läge. Dann verkündet er die wohl wichtigste Botschaft: "Sowohl Mama als auch der kleine Mann sind wohlauf."