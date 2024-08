"Der Pate" und "Full House"-Schauspieler John Aprea ist tot!

Schauspieler John Aprea (†83) ist tot. © IMAGO / MediaPunch

Dies gab sein Manager Will Levine kürzlich gegenüber TMZ und The Hollywood Reporter bekannt. Der Zeitpunkt seines Todes ist noch unklar. Während TMZ den 7. August angab, berichtete The Hollywood Reporter über den 5. August.

Er sei in seinem Haus in Los Angeles im Kreis seiner Familie eines natürlichen Todes verstorben, hieß es.