Der Polterer vom "Scheibenwischer": Kabarettist Richard Rogler ist tot

Der deutschlandweite bekannte Kabarettist Richard Rogler ist am Sonntag im Alter von 74 Jahren in Köln verstorben. © Jörg Carstensen/dpa

Das meldete laut dem Bayerischen Rundfunk die PR-Agentur Roglers, unter Berufung auf seine Tochter. Rogler, der demnach bereits am Sonntag gestorben ist, wurde vor allem durch die TV-Kabarettsendungen "Scheibenwischer" im Bayerischen Fernsehen und die "Mitternachtsspitzen" im WDR bekannt. Diese moderierte er teilweise selbst, war aber auch jahrelang als festes Ensemblemitglied dabei.

Darüber hinaus stand er jahrzehntelang mit Tourprogrammen in ganz Deutschland auf der Bühne. Rogler stammte gebürtig aus dem oberfränkischen Selb, lebte aber mit seiner Familie seit 1977 in Köln im Agnesviertel. Zwischenzeitlich spielte er auch im Kölner Schauspielhaus.

Rogler verstand es in einem Nachruf der Familie bei seinen Auftritten wie kein Zweiter "mit unbändiger Energie, Schauspielkunst, heiligem Zorn und tiefer Liebe zu seinen Figuren Schauspiel und Kabarett, großes Welttheater und Kleinkunst, politische Aktualität und menschliche Abgründe zu einer völlig neuen Form zu verweben".

Der Wahl-Kölner galt dadurch auch als so etwas wie das Urgestein des politischen Kabaretts. Sein Wissen über die "politische Comedy" vermittelte er ab 2000 auch als Honorarprofessor an der Universität der Künste in Berlin.

Damit war er auch der erste Professor für Kabarett in Deutschland.