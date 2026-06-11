"Der richtige Mann": Jeanette Biedermann schwärmt von ihrem Partner während der Schwangerschaft

Berlin - Sängerin Jeanette Biedermann (46) erwartet ihr erstes Kind und gibt Einblicke in diese besondere Zeit in ihrem Leben. Ihr Partner Sebastian ist dabei eine große Stütze.

Jeanette Biedermann ist mit 46 Jahren auf natürlichem Weg schwanger geworden. © IMAGO / imagebroker

"Es ist der richtige Mann, der richtige Zeitpunkt und das richtige Lebensgefühl", sagt Biedermann im Gespräch mit der "Bunte". Ihr Freund ist dabei stets an ihrer Seite: "Er begleitet mich zu jedem Ultraschalltermin und erlebt jede Entwicklung mit. Diese gemeinsame Vorfreude ist etwas ganz Besonderes", so die 46-Jährige.

Auch über Sebastians Sohn findet die Sängerin warme Worte. Für sie sei er ein großes Geschenk: "Ich liebe ihn sehr und finde ihn einfach großartig. Er ist ein wunderbarer Junge mit einem großen Herzen. Deshalb freue ich mich auch sehr für unser Baby. Es wird den besten großen Bruder bekommen, den man sich wünschen kann."

Wie Biedermann im Interview verrät, habe sie sich zwar lange ein Kind gewünscht, aber gelernt, damit gelassener umzugehen.

"Ich habe in den letzten Jahren gelernt, loszulassen", erklärt sie. Ihr Glück habe sie nicht mehr davon abhängig gemacht.