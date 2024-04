Deshalb wurde Nina Chuba nie offiziell eingeschult: "Habe mich geschämt"

Hamburg/Berlin - In einem Interview-Format mit Knossi (37) hat die Sängerin Nina Chuba (25, "Wildberry Lillet") einiges über ihr Leben erzählt.

"Ich hatte dieses Erlebnis Einschulung nie", so Nina, die mit bürgerlichem Namen eigentlich Nina Kaiser heißt. Zwar habe sie auch eine Schultüte für ihren ersten Schultag bekommen.

So etwa, dass die Norddeutsche schon als Kind eine echte Überfliegerin war. Da sie sich bereits im Kindergarten selbst Lesen und Schreiben beigebracht hatte, übersprang sie gleich die erste Klasse. Doch das habe auch Nachteile mit sich gebracht.

Und tatsächlich plauderte er mit Nina über so einige Dinge, die Fans bislang vielleicht noch gar nicht von ihr wussten.

"So was gibt es doch von dir bisher gar nicht. Ich wüsste nicht, wo ich etwas finde, wo man etwas über den Charakter von Nina Chuba erfährt. Du hast dich ziemlich rargemacht", war sich YouTube -Star Jens Knossalla gleich zu Beginn des Gesprächs sicher. Für ihn sei sie schon allein deshalb ein echter Star.

Den YouTube-Star interessierte auch, ob Nina Chuba sich vorstellen könnte, bei dem Survival-Format "7 vs. Wild" seine Nachfolge anzutreten. Und tatsächlich scheint die Rapperin dem gar nicht so abgeneigt zu sein. Zumindest sei sie bislang ein riesiger Fan der Serie gewesen. "Die letzte Staffel habe ich eingeatmet. Da bin ich immer nach Hause gekommen und hab gesagt: Jetzt gehe ich ins Shelter."

Sie habe dann schon ernsthaft darüber nachgedacht, ob sie eine Teilnahme auch schaffen würde. "Und dann habe ich überlegt, was würde ich wohl mitnehmen?" Ihre größte Sorge sei aber, dass sie es nicht schaffen würde, so lange ohne Essen auszukommen. "Ich hätte ja sofort unfassbaren Hunger." Sie würde deshalb als Gegenstand ein großes Glas Erdnussbutter mitnehmen, so Nina weiter.

Ob sie bei einer Anfrage wirklich zusagen würde, ließ sie offen. Doch zumindest klingt ihr Statement schon nach einer klitzekleinen Bewerbung für das beliebte Format ...