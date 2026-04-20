Désirée Nick ist überzeugt: "Es ist kein Zufall, dass ich stets gute Quoten habe"

Berlin - In der "Realitystar Academy" möchte Désirée Nick (69) die nächsten Generationen von TV-Promis ausbilden. Nun spricht sie darüber, welche Fähigkeiten sie ihren Studierenden mitgeben möchte und was sie selbst über das Reality-TV-Business denkt.

Désirée Nick (69) bildet in der "Realitystar Academy" die Stars von morgen aus. © Joyn/Joyn/obs

"Heute hat ja jeder seine eigene Sendung - und das, obwohl diese Leute überhaupt keine Expertise haben. Bei mir ist das offensichtlich anders", betont die TV-Diva gegenüber teleschau. Sie könne seit 40 Jahren von ihrem Talent leben und stehe regelmäßig vor der Kamera und auf der Theaterbühne.

"Es kann ja kein Zufall sein, dass die Momente, die man mir schenkt, in den Köpfen der Leute hängen bleiben und dass ich stets gute Quoten habe", so die 69-Jährige.

Laut Nick müsse man als Realitystar "dramaturgisches Können" haben. Doch viele würden nicht wissen, wie man seine Mittel und sein Handwerk richtig einsetzt.

"Ich möchte etwas zurückgeben. Ich möchte denen, die hilflos meinen, eine ‚La Nick‘ nachmachen zu müssen, auf die Sprünge helfen, sich selbst zu finden. Ich möchte Talente entdecken", erklärt die Blondine.

Bei der "Realitystar Academy" würden nicht irgendwelche "verstrahlten" oder "peinlichen" Leute vor der Kamera stehen. Nick möchte wirklich die Stars von morgen ausbilden.