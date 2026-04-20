Désirée Nick ist überzeugt: "Es ist kein Zufall, dass ich stets gute Quoten habe"
Berlin - In der "Realitystar Academy" möchte Désirée Nick (69) die nächsten Generationen von TV-Promis ausbilden. Nun spricht sie darüber, welche Fähigkeiten sie ihren Studierenden mitgeben möchte und was sie selbst über das Reality-TV-Business denkt.
"Heute hat ja jeder seine eigene Sendung - und das, obwohl diese Leute überhaupt keine Expertise haben. Bei mir ist das offensichtlich anders", betont die TV-Diva gegenüber teleschau. Sie könne seit 40 Jahren von ihrem Talent leben und stehe regelmäßig vor der Kamera und auf der Theaterbühne.
"Es kann ja kein Zufall sein, dass die Momente, die man mir schenkt, in den Köpfen der Leute hängen bleiben und dass ich stets gute Quoten habe", so die 69-Jährige.
Laut Nick müsse man als Realitystar "dramaturgisches Können" haben. Doch viele würden nicht wissen, wie man seine Mittel und sein Handwerk richtig einsetzt.
"Ich möchte etwas zurückgeben. Ich möchte denen, die hilflos meinen, eine ‚La Nick‘ nachmachen zu müssen, auf die Sprünge helfen, sich selbst zu finden. Ich möchte Talente entdecken", erklärt die Blondine.
Bei der "Realitystar Academy" würden nicht irgendwelche "verstrahlten" oder "peinlichen" Leute vor der Kamera stehen. Nick möchte wirklich die Stars von morgen ausbilden.
Désirée Nick kritisiert heutige Reality-Kultur
Die TV-Bekanntheit ist der Meinung, dass heutzutage die Leute fehlen, die für ikonische Momente sorgen. "Sie schlachten ihr Privatleben aus, was ich nie gemacht habe. Und wenn gar nichts mehr geht, werden die Kinder vor die Kamera gezerrt. Dafür braucht man kein künstlerisches Talent", so Nick.
Aus ihrer langjährigen Zeit im Showbusiness hat sie vor allem eine Erkenntnis gewonnen: Für das Glück muss man Geduld haben. "Das ist etwas, was in unserer Gesellschaft, besonders bei jungen Leuten, untergeht", meint die ehemalige Dschungelkönigin.
Um dem Trubel des Fernsehens zu entkommen, widmet sie sich am liebsten dem Schreiben von Büchern oder kümmert sich um den Haushalt.
"Außerdem mache ich gerne das Leben und mein Umfeld schöner. Jetzt habe ich auch noch einen großen Garten", betont die Schauspielerin.
Titelfoto: Britta Pedersen/dpa