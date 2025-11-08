Désirée Nick fährt "NDR Talk Show"-Moderator über den Mund: "Nicht machen!"
Hamburg - Am Freitagabend war Désirée Nick (69) zu Gast in der "NDR Talk Show" bei Barbara Schöneberger (51) und Hubertus Meyer-Burckhardt (69). Letzterer musste sich von der ehemaligen Dschungelkönigin einiges anhören.
Es fing eigentlich ganz harmlos an mit der skandalträchtigen Berlinerin. Moderator Meyer-Burckhardt zählte alle Vornamen der Schauspielerin auf und behielt erstaunlicherweise den Überblick. Désirée Gerda Amneris Saskia Pamela Aida Nick lautet der volle Name der Bestseller-Autorin.
Der 69-Jährige ließ sich die Vornamen erklären, viel aussagekräftiger sei aber ihr Nachname, befand die ehemalige Religionslehrerin. "Ändern Sie einen einzigen Buchstaben und Sie haben die Geschichte meines Lebens", so Nick.
Anschließend sang die Balletttänzerin ein Loblied auf sich selbst und betonte, dass sie von Hochkultur bis Trash alles abdecke und dadurch Fans von 8 bis 80 Jahre habe. Die Bandbreite spiegle sich auch in ihrem Namen wider.
"Ich finde, Désirée klingt wie eine Umarmung und Nick klingt wie ein Peitschenschlag", so die Reality-TV-Queen. Und die Peitsche packte Nick auch gleich aus, als Meyer-Burckhardt es wagte, Berlinerisch zu sprechen.
"Nicht machen! Nicht machen! Nicht Berlinern. Das tut so weh", fuhr die Berlinerin wild gestikulierend dazwischen. Der Moderator wollte sich noch damit rechtfertigen, dass seine Großmutter aus Berlin komme, was ihm aber wenig nützte.
"Ja, aber da kann man nur ausrutschen. Entweder du bist damit aufgewachsen oder du musst es seinlassen. Weil wenn sich einer Mühe gibt, das ist immer falsch. Das muss lässig-rotzig sein", so Nick.
Désirée Nick will ein Lesben-Restaurant mit Darkroom eröffnen
Der Moderator wechselte schnell wieder in das Hochdeutsche und fragte die 69-Jährige über das Berghain aus.
"Ich bin quasi Gründungsmitglied", prahlte sie. "Man taucht dort ab in eine andere Welt. Freunde von mir bleiben drei Tage. Man sollte vor zwei Uhr gar nicht hingehen. Ich als Oma komme um drei oder vier Uhr und gehe am nächsten Nachmittag wieder. Da bin ich aber auch Knülle. Dann ist das Wochenende gelaufen", erzählte die ehemalige "Promi Big Brother"-Kandidatin.
Sie sei noch nie am Berghain abgewiesen worden. Aber in der Schlange würde man schon interessante Bekanntschaften machen. "Zum Beispiel Harald Glööckler?", will Meyer wissen, mit dem Désirée eine spezielle Beziehung bei "Promi Big Brother" pflegte. "Ach, der legt sich zur Not im Tiergarten auf die Tischtennisplatte und dann kann vorbeischauen wer möchte. Das ist Berlin", erwiderte Nick.
Ihr geliebtes Berlin soll in naher Zukunft noch ein kulinarisches Highlight dazugewinnen, verriet die Skandalnudel. Als "Altersprojekt" habe sie sich überlegt, ein Restaurant zu eröffnen. Damit soll eine Marktlücke geschlossen werden.
"Ein veganes Lesben-Restaurant mit Darkroom. Das gibt es noch nicht. Ich denke pragmatisch. Da kommt in jede Ecke ein Leckstein und dann mach ich das Licht aus", erläuterte Nick das Konzept.
Meyer-Burckhardt brachte sich als Hausmeister im Darkroom ins Spiel. Das kann ja nur erfolgreich werden.
Die ganze Sendung kann in der ARD-Mediathek gestreamt werden.
Titelfoto: NDR/Uwe Ernst