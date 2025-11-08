Désirée Nick fährt "NDR Talk Show"-Moderator über den Mund: "Nicht machen!"

Hamburg - Am Freitagabend war Désirée Nick (69) zu Gast in der " NDR Talk Show " bei Barbara Schöneberger (51) und Hubertus Meyer-Burckhardt (69). Letzterer musste sich von der ehemaligen Dschungelkönigin einiges anhören.

Désirée Nick (69) schnitt Hubertus Meyer-Burckhardt (69) das Wort ab. © NDR/Uwe Ernst

Es fing eigentlich ganz harmlos an mit der skandalträchtigen Berlinerin. Moderator Meyer-Burckhardt zählte alle Vornamen der Schauspielerin auf und behielt erstaunlicherweise den Überblick. Désirée Gerda Amneris Saskia Pamela Aida Nick lautet der volle Name der Bestseller-Autorin.

Der 69-Jährige ließ sich die Vornamen erklären, viel aussagekräftiger sei aber ihr Nachname, befand die ehemalige Religionslehrerin. "Ändern Sie einen einzigen Buchstaben und Sie haben die Geschichte meines Lebens", so Nick.

Anschließend sang die Balletttänzerin ein Loblied auf sich selbst und betonte, dass sie von Hochkultur bis Trash alles abdecke und dadurch Fans von 8 bis 80 Jahre habe. Die Bandbreite spiegle sich auch in ihrem Namen wider.

"Ich finde, Désirée klingt wie eine Umarmung und Nick klingt wie ein Peitschenschlag", so die Reality-TV-Queen. Und die Peitsche packte Nick auch gleich aus, als Meyer-Burckhardt es wagte, Berlinerisch zu sprechen.

"Nicht machen! Nicht machen! Nicht Berlinern. Das tut so weh", fuhr die Berlinerin wild gestikulierend dazwischen. Der Moderator wollte sich noch damit rechtfertigen, dass seine Großmutter aus Berlin komme, was ihm aber wenig nützte.

"Ja, aber da kann man nur ausrutschen. Entweder du bist damit aufgewachsen oder du musst es seinlassen. Weil wenn sich einer Mühe gibt, das ist immer falsch. Das muss lässig-rotzig sein", so Nick.