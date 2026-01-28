Désirée Nick schießt gegen Dschungelcamp: "Was ist nur aus euch geworden?"

Berlin - Mehr als 20 Jahre ist es her, dass Désirée Nick (69) zur Dschungelkönigin gekrönt wurde - mit einer Leistung, die für das Empfinden der Entertainerin zu wenig gewürdigt wird. In Richtung der aktuellen Dschungelcamp-Staffel verschoss "La Nick" zugleich ein paar Giftpfeile.

Entertainerin Désirée Nick (69) hält mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg. © Britta Pedersen/dpa

In ihrer neuesten Instagram-Story rechnete die selbst ernannte "spitzeste Zunge Deutschlands" mit RTL und den neuen Kandidaten von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ab.

"Warum verschweigt RTL diese ikonische Leistung? Warum wird nicht daran erinnert? Was habt ihr mit der Ahnengalerie gemacht? Und wo seid ihr heute gelandet?", polterte die 69-Jährige.

Vor ihrer Anklage hatte Nick genau recherchiert und sich ihre Leistungen in ihrer Gewinner-Staffel von 2004 von einer künstlichen Intelligenz auswerten lassen. Das Ergebnis: In ihren Prüfungen sammelte die Blondine damals beeindruckende 86 Sterne.

Damit sicherte sie in ihrer Staffel die Essensversorgung der Kandidaten - was auch beim Publikum gut ankam: Per Zuschauervoting wurde sie zur Dschungelkönigin gekürt. Jetzt forderte Nick: "Stick to the facts! Ich empfehle RTL ein La-Nick-Spezial."