Désirée Nick schonungslos ehrlich: So lange lebt sie ohne Sex

Désirée Nick (66) hatte nach eigenen Angaben seit elf Jahren keinen Sex mehr. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Wie sie im Interview mit "Bild" verriet, habe sie 2004 aufgehört, mit jemanden in die Kiste zu steigen.

"Ich lebe seit elf Jahren ohne Sex. Und ich lenke seither die ganze Energie, die Menschen für Sex aufbringen, diese sinnliche Chemie, offenbar auf ein höheres Ziel – nämlich meine künstlerische Darstellung", sagte Deutschlands spitzeste Zunge dem Blatt.

Und weiter ergänzte sie: "Das hat übrigens zur Folge, dass ich heute so viele Verehrer habe und so viele Komplimente bekomme wie nie zuvor in meinem Leben."

In Ihren Worten war die Kabarettistin "sexuell wirklich reichlich aktiv und ist "in keiner Weise zu kurz gekommen".