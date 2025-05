Enthaltsamkeit, ade! Désirée Nick nach Jahren ohne Sex wieder "im Gebrauch"

Berlin - Jahrelang hat Désirée Nick (68) keinen Sex gehabt und dabei auch nichts vermisst, wie sie selbst in der Vergangenheit betonte. Doch mit ihrem neuen Partner hat die Entertainerin die Zeiten des Zölibats nun hinter sich gelassen.

Selbst als auf ihr Geständnis etliche potenzielle Liebhaber anklopften , blieb la Nick standhaft. Für sie komme es nur infrage, mit jemandem in die Kiste zu steigen, wenn sie auch an der Person selbst Interesse habe.

Im September 2023 hatte die Kabarettistin verraten, seit elf Jahren ohne Sex zu leben. Die dadurch freigesetzte Energie stecke sie in ihre Kunst, so die 68-Jährige damals.

"Die Phase ohne Sex ist überwunden. Ich bin wieder im Gebrauch! Es funktioniert alles noch – sogar ohne Hilfsmittel", verriet Nick im Interview mit "Bild am Sonntag".

Désirée Nick bereut ihre abstinenten Jahre nicht. © Britta Pedersen/dpa

Die Jahre der Abstinenz bereut sie trotzdem nicht. Nach wie vor halte sie es für richtig, "sich für besondere Menschen radikal aufzusparen".

Ein schönes Kompliment für den Neuen an der Seite der Promi-Dame - auch wenn Désirée Nick diese Verbindung nicht in eine der klassischen Kategorien einordnen will.

Beziehung? Romanze? Affäre? "Friends with Benefits"? Das sei ihr "zu viel Schwarz und Weiß", es gebe auch "Grauzonen", betonte die Promi-Dame im Interview. Vielleicht traut Désirée Nick dem neuen Glück auch einfach noch nicht ganz.

"Ich habe einen langen Atem. In Sachen Liebe bin ich eine Langstreckenläuferin", sagte sie.