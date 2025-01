Deswegen denkt Mike Krüger gerne an den Elbtunnel

Hamburg - Mike Krüger (73) erinnert sich mit Freude an seine erste Fahrt durch den neuen Elbtunnel im Jahr 1975. Der Hamburger Entertainer und gelernte Betonbauer war an dem Bau beteiligt.

Mike Krüger (73) ist den meisten Menschen als Sänger und Entertainer bekannt. (Archivbild) © Silas Stein/dpa

Manche Leute hätten damals im Tunnel gedacht: "Oh, über mir ist Wasser und da fahren jetzt Schiffe, oh, oh, oh, hoffentlich hält das alles." Für ihn sei das anders gewesen, weil er als junger Mann selbst am Elbtunnel mitgebaut habe.

"Da ich wusste, dass der auch vernünftig gebaut ist, war das natürlich ein tolles Gefühl", sagt der 73-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Krüger arbeitete Anfang der 1970er Jahre als Betonbauer-Lehrling auf der Tunnelbaustelle. Zusammen mit seinem Freund Olli (Jens-Olaf Nuckel), der wie er in Quickborn nördlich von Hamburg wohnte, habe er in einer Arbeiterkolonne Stahlgeflechte mit Draht zusammengebunden, die dem Beton Halt geben sollten.

Eigentlich wollte Krüger wie Olli Architekt werden, doch dann erschien 1975 seine erste Langspielplatte "Mein Gott Walther" und machte ihn deutschlandweit als Entertainer bekannt.