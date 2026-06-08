Absage von "Ab ins Beet"-Star an Reality-Formate: "Brauchst nicht zu wissen, wie ich vö**le"

Köln - Mit seiner direkten Art, seinen markanten Ruhrpott-Sprüchen und nicht zuletzt seinen berühmten Wutausbrüchen scheint "Ab ins Beet"-Liebling Detlef Steves (57) eigentlich die perfekte Besetzung für Reality-Formate zu sein. Doch darauf müssen die Fans wohl (noch etwas) warten.

Seit 2009 ist Detlef Steves (57) fester Bestandteil der VOX-Serie "Ab ins Beet". © IMAGO / Oliver Langel

Auf die Frage, ob er grundsätzlich Interesse hätte, an einer Sendung wie dem "Sommerhaus der Stars" teilzunehmen, lässt Steves am Rande von "Fame Fighting" gegenüber TAG24 direkt die Katze aus dem Sack: "Ich habe schon alles abgelehnt, was es so gibt."

Zwar habe er sich grundsätzlich vorgenommen, vor dem Ende seiner TV-Karriere noch "irgendetwas" in die Richtung zu machen. Das "Sommerhaus" komme für ihn aber keinesfalls infrage - und das aus einem ganz bestimmten Grund.

"Ich mag es, das 'Sommerhaus' zu gucken. Aber, wenn man mich fragt, wie meine Lieblingsstellung ist und wie ich vö**le, dann habe ich da gar keinen Bock drauf", betont der 57-Jährige und ergänzt: "Ich will nicht wissen, wie Du vö**lst. Und dann brauchst Du auch nicht wissen, wie ich vö**le."

Nichtsdestotrotz sehe er sich selbst durchaus in einem Format, "wo es auch mal scheppert, weil ich streite mich ja auch gerne". Es solle für ihn aber "ein bisschen gediegener" sein als das "Sommerhaus".