Peinlicher Moment auf Festival: Security will Christina und Luca Hänni einschleusen, doch das geht schief

Locarno (Schweiz) - Peinlicher Moment für " Let's Dance "-Star Christina Hänni (36) und ihren Ehemann Luca (31): Obwohl sie keine Tickets für ein Festival haben, sollen sie eingeschleust werden - doch der Versuch ging schief.

Christina (36) und Luca Hänni (31) verbrachten einen Abend beim "Moon & Stars"-Festival. © Instagram/christina.haenni (Screenshot)

Schon im Vorfeld des "Moon & Stars"-Festival im schweizerischen Locarno hatte der 31-Jährige im gemeinsamen Podcast "Don’t worry be Hänni" erzählt, dass sie keine Tickets mehr bekommen hätten.

Und das, obwohl der einstige Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" noch über den Veranstalter versucht hatte Karten klarzumachen, doch es habe lediglich zwei VIP-Tickets für je 1000 Franken gegeben.

Doch auch das habe nicht geklappt, wie die Profitänzerin jetzt auf ihrem Instagram-Kanal verraten hat und so habe das Paar den Abend auf dem Festivalgelände verbringen müssen.

"Nein, wir haben Lewis Capaldi nicht gesehen und ja, wir wurden sehr oft danach gefragt und sind in eine mega peinliche Situation geraten", gesteht die 36-Jährige.

Denn eine Security-Mitarbeiterin sei damit nicht einverstanden gewesen, dass das Christina und Luca keine Tickets gehabt haben. "Eine sehr liebe Security-Mitarbeiterin wollte uns unbedingt einschleusen – fast gegen unseren Willen", so der "Let's Dance"-Star.