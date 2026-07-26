Peinlicher Moment auf Festival: Security will Christina und Luca Hänni einschleusen, doch das geht schief
Locarno (Schweiz) - Peinlicher Moment für "Let's Dance"-Star Christina Hänni (36) und ihren Ehemann Luca (31): Obwohl sie keine Tickets für ein Festival haben, sollen sie eingeschleust werden - doch der Versuch ging schief.
Schon im Vorfeld des "Moon & Stars"-Festival im schweizerischen Locarno hatte der 31-Jährige im gemeinsamen Podcast "Don’t worry be Hänni" erzählt, dass sie keine Tickets mehr bekommen hätten.
Und das, obwohl der einstige Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" noch über den Veranstalter versucht hatte Karten klarzumachen, doch es habe lediglich zwei VIP-Tickets für je 1000 Franken gegeben.
Doch auch das habe nicht geklappt, wie die Profitänzerin jetzt auf ihrem Instagram-Kanal verraten hat und so habe das Paar den Abend auf dem Festivalgelände verbringen müssen.
"Nein, wir haben Lewis Capaldi nicht gesehen und ja, wir wurden sehr oft danach gefragt und sind in eine mega peinliche Situation geraten", gesteht die 36-Jährige.
Denn eine Security-Mitarbeiterin sei damit nicht einverstanden gewesen, dass das Christina und Luca keine Tickets gehabt haben. "Eine sehr liebe Security-Mitarbeiterin wollte uns unbedingt einschleusen – fast gegen unseren Willen", so der "Let's Dance"-Star.
Christina und Luca Hänni verbringen schönen Abend auf der Foodmeile
Anscheinend habe die Mitarbeiterin die vielen Fotos gesehen, die das Paar gemacht habe. Und weil ihr die beiden leidgetan haben solle, habe sie die beiden zur Abendkasse gebracht - mit der Hoffnung, doch noch Tickets für Lewis Capaldi (29) bekommen zu können.
Allerdings habe es auch dort keine Karten mehr gegeben, weshalb sich die Situation als ziemlich unangenehm für die 36-Jährige und ihren Ehemann angefühlt habe.
Immerhin habe es so ausgesehen, als habe das Paar seinen Promi-Status nutzen wollen, um den Auftritt von Lewis Capaldi zu sehen.
Obwohl es nicht dazu gekommen ist, haben die beiden auf der Foodmeile des Festivalgeländes einen schönen Abend verbracht.
"Aber trotzdem hatten wir es sehr schön und haben so einige von euch kennengelernt!", freut sich Christina abschließend.
Titelfoto: Instagram/christina.haenni (Screenshot)