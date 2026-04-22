TV-Star Detlef Steves trauert um Bulldogge Kai-Uwe: "Es ist wirklich scheiße alles!"

Detlef Stevens (57) hat sich am Dienstagmorgen mit traurigen Nachrichten bei seinen Fans gemeldet. © Bildmontage: Facebook/Detlef Steves (Screenshots, 3)

"Ich bin euch das letzte Update zu Kai-Uwe schuldig: Am 9. April, um 21.05 Uhr, ist Kai-Uwe über die Regenbogenbrücke gegangen", verrät der sichtlich angeschlagene 57-Jährige am Dienstagmorgen bei Facebook unter Tränen. "Es ist wirklich scheiße alles. So eine Leere, so eine Stille in einem drin. Brutal. "

Vorher habe er sich schlicht nicht dazu durchringen können, von dem schweren Verlust zu berichten. Und auch jetzt, fast zwei Wochen nach dem Ableben des Vierbeiners, sei es noch immer schwierig für ihn, darüber zu sprechen.

"Aber ich kann euch da einfach nicht außen vor lassen. Ihr wart zu Lebzeiten von ihm immer dabei, ihr wart immer ein Teil und darum ist es wichtig, dass ich euch das sage", richtet sich Steves direkt an seine Community.

Zudem betont er, dass Kai-Uwe nicht gelitten habe. Ein befreundeter Tierarzt sei zu dem Reality-Star nach Hause gekommen, sodass die Fellnase "ganz friedlich über die Regenbogenbrücke" habe gehen können.