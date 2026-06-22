"Narzisst", der nie Kinder wollte? Terenzi-Tochter teilt gegen Papa Marc aus, Sänger reagiert überraschend
Mallorca/Berlin - Zeilen, die privater kaum sein könnten: In ihrem neuen Song "Daddy Issues" rechnet Summer Terenzi (19), Tochter von Marc Terenzi (47) und Sarah Connor (46), mit ihrem berühmten Papa ab, bezeichnet ihn unter anderem als "Narzissten". Böse ist ihr der Sänger deswegen nicht, im Gegenteil …
Am Wochenende veröffentlichte Summer Terenzi einen Ausschnitt ihres neuen Songs auf ihrer Insta-Seite. Obwohl öffentlich nie etwas über schlimmere Zerwürfnisse von den beiden bekannt wurde, schießt die junge Sängerin darin scharf in Richtung ihres Vaters.
Auf Englisch singt sie: "Mein Vater wollte nie Kinder. Er war schon immer ein Narzisst, der seine Affären bevorzugte. Ich schätze, wir haben alle unsere Unterschiede."
Doch damit nicht genug, so fragt sich die 19-Jährige in dem Song, wie sie überhaupt in der Lage sein soll, zu lieben. Schließlich habe sie sogar den Kontakt zu ihrer eigenen "Blutlinie" abgebrochen. "Für ihn werde ich nie genug sein", lautet ihr trauriges Resümee.
Und ihr Vater? Nach Liebes-Tumulten, Gerichtsärger und heftigen Suchtproblemen zeigt er sich einsichtig: "Summer hat vollkommen recht", gesteht Terenzi am Montag gegenüber der Bild.
In "Daddy Issues" teilt Summer Terenzi ordentlich gegen ihren berühmten Vater aus
Marc Terenzi hofft, "eine zweite Chance zu bekommen"
"Ich war bis vor einem Jahr Alkoholiker und drogenabhängig und konnte deswegen kein guter Vater sein. Was ich zutiefst bereue und was mir leidtut", beteuert das frühere "Natural"-Mitglied.
Einer Zeile seiner Tochter widerspricht der 47-Jährige aber vehement: "Ich wollte immer Vater sein. Ich will meine Kinder, ich liebe meine Kinder." Mit Ex-Frau Sarah Connor hat er neben Summer noch Sohn Tyler (22); Tochter Emma (15) und Sohn Brady (11) stammen aus späteren Beziehungen.
Trotz der harschen Kritik seiner 19-Jährigen ist Terenzi stolz auf sie: "Summer ist eine erwachsene, starke Frau. Ich muss dieses Lied und ihr Verhalten respektieren." Nun möchte er alles wiedergutmachen. "Das braucht Zeit. Ich hoffe darauf, eine zweite Chance zu bekommen."
Titelfoto: Montage: Instagram/summerterenzi, /dpa | Marcus Brandt