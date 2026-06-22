"Narzisst", der nie Kinder wollte? Terenzi-Tochter teilt gegen Papa Marc aus, Sänger reagiert überraschend

Mallorca/Berlin - Zeilen, die privater kaum sein könnten: In ihrem neuen Song "Daddy Issues" rechnet Summer Terenzi (19), Tochter von Marc Terenzi (47) und Sarah Connor (46), mit ihrem berühmten Papa ab, bezeichnet ihn unter anderem als "Narzissten". Böse ist ihr der Sänger deswegen nicht, im Gegenteil …

Marc Terenzi (47) hat sich in den vergangenen Jahren reichlich Patzer geleistet. © /dpa | Marcus Brandt

Am Wochenende veröffentlichte Summer Terenzi einen Ausschnitt ihres neuen Songs auf ihrer Insta-Seite. Obwohl öffentlich nie etwas über schlimmere Zerwürfnisse von den beiden bekannt wurde, schießt die junge Sängerin darin scharf in Richtung ihres Vaters.

Auf Englisch singt sie: "Mein Vater wollte nie Kinder. Er war schon immer ein Narzisst, der seine Affären bevorzugte. Ich schätze, wir haben alle unsere Unterschiede."

Doch damit nicht genug, so fragt sich die 19-Jährige in dem Song, wie sie überhaupt in der Lage sein soll, zu lieben. Schließlich habe sie sogar den Kontakt zu ihrer eigenen "Blutlinie" abgebrochen. "Für ihn werde ich nie genug sein", lautet ihr trauriges Resümee.

Und ihr Vater? Nach Liebes-Tumulten, Gerichtsärger und heftigen Suchtproblemen zeigt er sich einsichtig: "Summer hat vollkommen recht", gesteht Terenzi am Montag gegenüber der Bild.