Deutliche Worte von Drew Barrymore: Wünscht sie ihrer Mutter den Tod?

Hintergrund ist ein aktuelles Interview mit dem US-Branchenmagazin Vulture, in dem die Hollywood-Bekanntheit über ihre schwere Kindheit und das zerrüttete Verhältnis zu ihrer Mutter sprach.

Denn als Tochter zweier Schauspieler geriet Drew Barrymore schon in jungen Jahren auf die schiefe Bahn, wie sie bereits in der Vergangenheit in zahlreichen Interviews offenbart hatte.

Durch das frühe Leben im Rampenlicht hatte die heute 48-Jährige schon im Kindesalter mit Alkohol- und Drogenproblemen zu kämpfen.

Was folgte, waren zahlreiche Abstürze, Entziehungskuren und ein Aufenthalt in der Psychiatrie mit gerade mal 13 Jahren, wofür die Schauspielerin vor allem ihrer Mutter Jaid (77) die Schuld gibt.



Bis heute versuche sie, die "schmerzhafte" und "sehr schwierige" Beziehung zu ihr aufzuarbeiten, erzählte Barrymore jetzt, habe es bislang aber nicht geschafft, sich emotional komplett zu distanzieren.

Solange ihre Mama noch auf dieser Welt sei, könne sie selbst nicht weiter wachsen, gab die Moderatorin ehrlich zu. All ihre Nachbarn und Freunde hätten ihre Mutter bereits verloren. "Und ich habe diesen Luxus nicht."