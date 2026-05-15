Trauer um TV-Darsteller: Günther Maria Halmer (†83) nach schwerer Krankheit gestorben

München - Traurige Nachrichten in der Fernsehwelt: "Anwalt Abel"-Star Günther Maria Halmer (†83) ist tot. Der Schauspieler starb im Alter von 83 Jahren.

Günther Maria Halmer (†83) ist tot. © Ursula Düren/dpa

Der gebürtige Rosenheimer soll in der Nacht auf Montag verstorben sein, wie "Bild" aus seinem Freundeskreis erfuhr. Halmer litt an einer schweren Krebserkrankung.

Bekannt machte Günther Maria Halmer vor allem seine Rolle in Helmut Dietls Serie "Münchner Geschichten" aus dem Jahr 1974. Als Karl "Tscharlie" Häusler verkörperte der 83-Jährige einen unangepassten Münchner mit Charme, Witz und Ecken und Kanten.

Vor seiner Schauspielkarriere schlug der Rosenheimer zunächst ganz andere Wege ein. Nach der Bundeswehr zog es ihn ins Ausland, bevor er an der Otto-Falckenberg-Schule in München seine Schauspielausbildung begann.

Zuletzt war Halmer in der ARD-Tragikomödie "Trapps Sommer" zu sehen, als Philosophieprofessor, der im Alter noch einmal den Zugang zu Leben und Mitmenschen findet.